名家論壇》網路溫度計／無殼蝸牛的夢想天堂！

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NO. 10 交通便利、生活機能好
租房肯定要考慮外在的周圍環境，最好是近捷運、公車站，這樣通勤上下班才方便。另外，也要近商圈，生活機能才會好，不用買個東西，都還要大老遠騎車跑去買，走路就能抵達最棒了！
NO. 9 擁有獨立洗衣機，不與他人共用
租屋處如果沒有提供洗衣機，洗個衣服還要找洗衣店，扛來扛去要有多累人？就算有提供公用的洗衣機，也是會擔心衛生與隱私問題，因此，擁有一個獨立洗衣機是眾多租房族的心聲啊～
NO. 8 隔音棒棒達
屬於睡眠很淺、容易被吵醒的人，相信在找租房時，「隔音好」絕對是列入重點中的重點條件，因為真的不想老是聽到鄰居吵架、講電話、電視聲，甚至小朋友碰碰跳吵翻天的聲音！
NO. 7 可以養寵物
有養寵物的租屋族，真的超難找房源啊！每次在租屋網站勾選可寵，數量都會直接略減，因此要是遇到可寵的物件，根本就是天菜房，恨不得跟房東簽一輩子的合約(誤)。
想要找到可以養寵物的房源，建議民眾除了強烈表達自己是個好飼主給房東外，有些飼主也會與房東簽訂寵物條款，像是傢俱毀壞該怎麼辦、退租後的清潔怎麼算等，互相保護彼此的權益。
NO. 6 大坪數套房、獨立衛浴不可少
在台北租房，最常被笑說住鳥籠，空間坪數小到不行先不說，有些甚至還要跟別人共用浴室或洗衣機，宛如生活在監獄般，因此找房子時，絕對是要找大套房的請舉手！
套房其實有分獨立套房和分租套房，兩者雖然都有獨立衛浴，但坪數上會差很多，所以大部分的租屋族，還是會傾向找可獨立進出門戶的大套房為主。
NO. 5 有對外窗讓空氣流通、採光良好
沒有「對外窗」讓採光變好、空氣流通起來，真的會很母湯！因為無窗會讓環境潮濕、不通風，嚴重的話，甚至會影響到居住者的心理狀態，因此，有許多網友都表示寧可多花點錢，也要住有對外窗的房子。
NO. 4 獨立電表、台水台電計費
目前租屋主流市場裡，電費計算大多是以1度5元來算，然後水費包含在租金裡，但許多無殼蝸牛，內心還是希望房東是給台水台電計費，因為這樣水電費才會比較便宜，多少節省在外開銷啊！
NO. 3 租金便宜、CP值高
台灣不只房價高，房東們也很敢漲租金，以台北為例，現在想找萬元以下的獨立套房，可以說非常困難。因此，如果幸運地能找到一處符合自己需求，租金合理又便宜的房子，那簡直是燒香有保佑啊！
NO. 2 最好有電梯
九天玄女唯一指定請給我電梯大樓！什麼舊公寓、透天厝都先不要~畢竟當你下班拖著疲憊的身軀回家，真的不會想再花力氣爬樓梯，爬到懷疑人生啊！
通常有電梯這樣公設的屋源，不是電梯大樓就是華廈，不過電梯大樓的公設會比較多元，會有健身房、閱讀室或游泳池等，華廈相對比較單純。
NO. 1 鄰居、房客素質高
什麼都可以將就，唯有這點是最不能忍！那種會抽菸、發酒瘋或衛生習慣不好的鄰居或房客，真的會讓人苦不堪言，恨不得毀約立即搬走。
所以才會說千金難買好鄰居，建議民眾看房時，可與房東多打聽鄰居或其他房客的生活習性，不然就是跟管理員或其他鄰居聊聊，再來決定是否承租也不遲。
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月28日至2022年04月27日，共1年。
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