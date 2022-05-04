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台灣登山家呂忠翰春季攀登順利　即將攻頂世界第三高峰

▲台灣登山家「阿果」呂忠翰。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲台灣登山家「阿果」呂忠翰。（圖／橘子關懷基金會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-04 21:43:572022-05-04 21:46:29

台灣登山家「阿果」呂忠翰繼續他實踐夢想的腳步，他在近期出發前往挑戰世界第3高峰干城章嘉峰(Kangchenjunga)。他也期待此行能帶回更多故事，分享更多自己在路途上的收穫和感想給大家。

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呂忠翰從今年4月中出發，由於當地通訊設備較為簡易，不過他依舊維持很好的體力，加上天氣狀況還不錯，呂忠翰已經攻佔第四營地，即將差最後一哩路，就可以攻頂。

干城章嘉峰對於國人來說是比較陌生的8千米級高峰，相對於珠穆朗瑪峰、K2等以高度和難度聞名的大山，它確實比較冷僻一點。之前台灣傳奇登山家李小石曾經造訪過，女登山家曾格爾則在去年秋季成功攀登。

呂忠翰即時攀登訊息：

謝謝上天給予極佳的天氣

目前干城章嘉晴空萬里

抱持著感恩的心

謹慎的態度

朝著 Camp 4 做推進

關鍵日即將到來！

前進十四峰｜大夢計畫

台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。

冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成六座登頂，創下台灣登山史紀錄。2021年安娜普納成功攻頂後，於2022年即將再度啟程，親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。

橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計劃計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成剩下八九座八千頂 峰攀登計劃計畫 。基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！

了解即時的呂忠翰(阿果)攀登進度，歡迎至「前進十四峰」官方粉絲團

>臉書：https://lihi1.com/UvX9A

>IG：https://lihi1.com/x6JCc

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