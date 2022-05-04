COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快篩難買！蔡英文下令：不要只有實名制、要增加購買管道

▲蔡英文要求行政部門精進快篩購買制度。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文要求行政部門精進快篩購買制度。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-04 21:52:342022-05-04 22:07:56

實名制快篩上路至今引發許多民怨，兼任民進黨主席的總統蔡英文在今（4）日民進黨中常會嚴肅要求行政部門正視此事，並表示目前國內快篩試劑數量既然是夠的，那應該可以規劃另闢機制，讓民眾能更便利取得，不要只有實名制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨今日召開中常會，會中針對快篩試劑相關議題有許多討論。有與會者轉述，兼任黨中常委的立委何志偉在臨時動議時提出，近來疫情升溫，民眾搶購快篩試劑往往要排隊，實名制必須一次購買5劑，且必須依照身分證字號分流購買，有些麻煩，應可以考慮讓民眾上網購買。

蔡英文在會中表示，相關行政部門應進行研議，協調出更多元的購買通路，「不要只有實名制而已」，包含一般商業途徑都可以研議，因為我國快篩試劑的數量應足，要讓民眾自由購買。

據了解，蔡英文要行政部門再研議，是因其也接收到民怨，而快篩試劑雖然是因為進口包裝考量，一次就要購買5劑，但仍對只想買1劑或有必要買更多的民眾相當不方便。另外，過去口罩實名制在數量足夠後，也開放商業市場，所以應該是可以參考且往這大方向推動的。

另行政院發言人羅秉成今日晚間表示，蔡英文於中常會中僅提醒除了實名制，可以再加緊協助其他通路鋪貨，讓民眾可以多一點購買快篩的管道，並沒有否定現行的快篩實名制。

羅秉成指出，政府除了持續進口國際大廠快篩劑作為實名制供貨，也會依照各縣市確診與居隔人數比例提供各地方免費快篩。另外也協調國內廠商持續增加產能、進口商加緊增加進口量，以提供國內需求。

羅秉成强調，目前快篩劑的供貨，除了實名制持續運作外，政府會協調廠商，增加供貨到超商等市場通路，供大家購買。短期間面對快速上升的買氣，雖有一時供應不及的狀況，但無論是國產或是進口的快篩都會不斷供應，呼籲民眾有需要快篩才買，不必囤貨。

快篩難買民怨起　蔡英文要求讓民眾在一般通路就能買得到

採購快篩被質疑圖利特定廠商　指揮中心再澄清：絕無偏頗

上班族憂心！買嘸快篩無法出門工作算曠職？勞動部回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀