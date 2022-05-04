快篩難買！蔡英文下令：不要只有實名制、要增加購買管道

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蔡英文在會中表示，相關行政部門應進行研議，協調出更多元的購買通路，「不要只有實名制而已」，包含一般商業途徑都可以研議，因為我國快篩試劑的數量應足，要讓民眾自由購買。
據了解，蔡英文要行政部門再研議，是因其也接收到民怨，而快篩試劑雖然是因為進口包裝考量，一次就要購買5劑，但仍對只想買1劑或有必要買更多的民眾相當不方便。另外，過去口罩實名制在數量足夠後，也開放商業市場，所以應該是可以參考且往這大方向推動的。
另行政院發言人羅秉成今日晚間表示，蔡英文於中常會中僅提醒除了實名制，可以再加緊協助其他通路鋪貨，讓民眾可以多一點購買快篩的管道，並沒有否定現行的快篩實名制。
羅秉成指出，政府除了持續進口國際大廠快篩劑作為實名制供貨，也會依照各縣市確診與居隔人數比例提供各地方免費快篩。另外也協調國內廠商持續增加產能、進口商加緊增加進口量，以提供國內需求。
羅秉成强調，目前快篩劑的供貨，除了實名制持續運作外，政府會協調廠商，增加供貨到超商等市場通路，供大家購買。短期間面對快速上升的買氣，雖有一時供應不及的狀況，但無論是國產或是進口的快篩都會不斷供應，呼籲民眾有需要快篩才買，不必囤貨。