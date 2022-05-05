COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

匈牙利憂能源安全　不支持歐盟禁止俄國石油進口

▲歐洲聯盟執行委員會建議會員國對俄羅斯實施石油禁運，但匈牙利不支持這項提案，認為這會摧毀匈牙利的能源安全。圖為匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲聯盟執行委員會建議會員國對俄羅斯實施石油禁運，但匈牙利不支持這項提案，認為這會摧毀匈牙利的能源安全。圖為匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-05 05:41:48

（中央社布達佩斯4日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天建議會員國對俄羅斯實施石油禁運，但匈牙利外長西亞爾托隨後表示，匈牙利不支持這項提案，因為這會摧毀匈牙利的能源安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
西亞爾托（Peter Szijjarto）在臉書（Facebook）貼出影片說：「布魯塞爾當局這項制裁方案將禁止由俄國運送石油到歐洲，預先通知時間很短，以匈牙利而明年底就要開始。」他指出，匈牙利無法支持目前形式的制裁方案。

他又說，唯有經油管由俄羅斯輸送來的原油能夠豁免受到制裁，匈牙利才能同意相關方案。

歐盟要通過對俄國石油禁運的提案，必須獲得全體會員國一致支持。除了匈牙利對石油禁運提案不表支持，捷克和保加利亞也都表示，希望能夠暫獲豁免。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）說，捷克將尋求歐盟禁運方案給予豁免期，延後實施禁運2至3年，以爭取時間擴增油管的運送量，若能如此，捷克才準備支持禁運決定。

保加利亞副總理瓦西雷夫（Assen Vassilev）也表示，保加利亞雖能承受少掉俄國原油，但這會導致油價高漲，因此如果歐盟考慮實施石油禁運，保加利亞希望能暫獲豁免。

歐盟執行委員會今天建議歐盟國家在6個月內開始禁止進口俄國原油，在年底前也開始禁止進口俄國精煉油品。但消息人士表示，為說服不願配合的會員國不要否決這項提案，歐盟當局建議給匈牙利和斯洛伐克兩國更長的時間來準備執行禁運。

匈牙利非常仰賴俄國石油，一再表示不會支持涉及能源的對俄制裁措施。斯洛伐克也是最依賴俄國化石燃料的歐盟國家之一。

這兩個國家都位於俄國供油給歐洲的德魯斯巴輸油管路（Druzhba）的南線管路，根據國際能源總署（IEA）數據，斯洛伐克有96%原油和油品靠俄國供應，匈牙利也高達58%．斯洛伐克曾表示，要完全不用俄國的油，將需要數年的時間。（譯者：林治平）1110504

摩爾多瓦緊鄰俄烏恐遭波及　歐盟：將大幅提高軍援

白俄羅斯若參戰　烏克蘭稱已準備妥當

世衛大會將登場　斯洛伐克國會3委員會力挺台灣參與

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀