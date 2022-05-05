NBA／季後賽激烈對決 NBA Store推出雙重好禮
萬眾期待的2022 NBA季後賽已火熱開打中，東西區首輪各組合的勁旅，皆渴望最終能舉起歐布萊恩金盃，在追尋至高無上的榮譽路途上，會為全世界球迷譜出哪些經典時刻，就讓我們持續關注每場關鍵戰役。NBA季後賽是每年最重要的重頭戲，為歡慶這全球矚目的時刻，NBA Store Taiwan即日起至5月30日推出雙重優惠活動：
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NBA Store Taiwan嚴選東西區四大季後賽關鍵球星 粉絲必蒐藏球星戰袍
首輪橫掃籃網隊的塞爾提克球星Jayson Tatum這4戰共轟下118分，創下隊史在橫掃系列賽中的最多得分紀錄，除了進攻端防守端同樣有精彩表現，首輪系列賽多次逼得籃網球星發生嚴重失誤，綠衫軍要重返往日榮耀，在攻防兩端絕對少不了Jayson Tatum的關鍵表現。東區第一種子邁阿密熱火隊在首輪以領先之姿順利晉級第二輪，王牌Jimmy Butler率領全隊打出90年代的防守效率，沒給對手任何攻守轉換拉快節奏的機會，東區第一的招牌還持續在南灘上演中。
近年成為國內球迷最喜歡隊伍之一的金州勇士隊，首輪面對有著MVP坐鎮的丹佛金塊隊依舊展現強大的優勢，其中新海嘯兄弟的三人組基本主宰了戰局演變，而當中Klay Thompson的火燙表現，讓人想起五年三冠時期，那無法阻擋的三分雨，似乎兩年的空白沒有造成他任何困擾，也為勇士隊的季後賽之路，再添利多。自2011年奪得總冠軍後，達拉斯獨行俠從未在季後賽晉級，而今年這樣的魔咒似乎有望打破，在第四戰才復出的Luka Doncic立即展現全明星身手，而他全能的攻防技術將左右新興的獨行俠能在季後賽走得多遠。