NBA／季後賽激烈對決 NBA Store推出雙重好禮

萬眾期待的2022 NBA季後賽已火熱開打中，東西區首輪各組合的勁旅， 皆渴望最終能舉起歐布萊恩金盃，在追尋至高無上的榮譽路途上， 會為全世界球迷譜出哪些經典時刻， 就讓我們持續關注每場關鍵戰役。NBA季後賽是每年最重要的重頭 戲，為歡慶這全球矚目的時刻，NBA Store Taiwan即日起至5月30日推出雙重優惠活動：





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