5組超弱密碼秒破解！台灣人也愛「這6字」 竟用350萬次
每年5月的第一個星期四是「世界密碼日」，今年就落在今天（5/5），該活動是由科技大廠英特爾發起的紀念日，希望透過世界密碼日提醒民眾強化密碼。尤其在科技時代，手機、電腦內都有很多我們重要的資訊，一旦密碼被盜用駭進電腦內，可能會後患無窮。nationaltoday網站分享5組常見的超容易被破解的弱密碼，趕緊看看自己中了幾個。
根據nationaltoday網站記載的世界密碼日資料內容指出，微軟表示99.9%可以使用多重身份驗證來避免密碼被盜用，2020是全球被盜用最多的一年，有40％會用記事本寫下密碼，82%的人承認會重複使用相同的密碼。
同時在該網站分享5組1秒就被破解的弱密碼：
- 123456：台灣人應該也很常用的一組，破解時間不到一秒，研究統計被使用了 350 萬次。
- Password：就是密碼的英文，懶得設密碼直接複製貼上旁邊的文字，被使用了170 萬次。
- abc123：感覺是個毫不用動腦的英數混合密碼組合， 被設定了61萬次使用。
- Qwerty：這密碼很多人都有設定過吧！數字鍵下一排的6個字母， 38.2萬次使用。
- 11111：看到5個1，就會想問怎沒有4個0、4個8呢？被使用36.9萬次。