NOW早報／打滿3劑有望免居隔！陳時中曝「開放時間點」

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心近期指出，第三劑施打率若增至７成以上，中重症不再增加，將改採打滿3劑加快篩，取代居家隔離政策，但指揮官陳時中仍強調，未來尚有許多變數，有確定情況會再即時報告。
今日天氣／今天起水氣減少！一路好天氣到週六
中央氣象局今（5）日指出，今天水氣逐漸減少，但基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，西半部天氣則維持穩定溫暖，類似天氣將持續到周六白天；至於溫度方面，直到周六白天氣溫都將逐漸回升，北部高溫約28度，中南部將上看30度，不過周六晚間之後，由於華南雲雨區東移，將開始出現雨勢，下周日起北部、東半部可能有局部較大雨勢發生。
收到社交距離APP通知別慌！陳時中曝「快篩」建議時機點
中央流行疫情指揮中心（4）日表示，本土確診增28420例，再創史上新高，有關社交距離APP的通知，多數民眾不清楚收到通知後，需要在幾天內進行快篩，或是要執行哪些防疫動作，對此陳時中回應，接觸分鐘不同會有不同的狀況，如果以他自己為例，接觸2分鐘的話他就不太會理，但還是會注意自己兩天內有無症狀再來採，那如果有超過10分鐘，他會看什麼時候接觸的，不管有無症狀他都會自己快篩，接下來的行為也會注意。
陳時中說明，下載APP是得到多一點的訊息，基本上是距離兩公尺內超過兩分鐘就有訊息，現在大概都是有接觸十天內會有通知，不過這部分多久時間都沒關係，收到時是紅字、上面會寫接觸時間 ，並註明接觸幾分鐘，像是2分鐘、7分鐘、30分鐘不等，各有時間不同，那這部分時間不同可以參酌，一方面可以想看看這段時間跟誰有接觸。
陳時中也拿自己做例子，他說，當他看的這樣訊息，他的做法是如果是兩分鐘我就不太理它，他會大概想一想，若想不到特別的人也沒有特別親密動作在，基本上就是等，但萬一這兩天有症狀，就會自己來快篩，會有根不特定的人接觸時，外出戴口罩也會特別注意；如果收到的通知事超過十分鐘，陳時中說他會看何時接觸的，是半天前還是一天前，這部分他可能會等一天多將近兩天，但「不管有無症狀我會採一下看是陰還陽」，接下來行為也會注意一下。
至於媒體提到，有民眾稱他收到14天以上的接觸通知，陳時中則說「基本上自己生活稍微注意」就好，也就是14天以前曾經有跟人家接觸，這邊有知道這件事這樣就好，其餘時間根據接觸多長多久頻率多高，然後看你要不要快篩或你要等有症狀再快篩，或是自主健康監測那都可以。
夏宇童祕戀孫協志3年 小S套出「交往關鍵」
夏宇童上小S節目《小姐不熙娣》，大方承認和孫協志交往3年的戀情，小S自爆以前出唱片的時候，和孫協志曾經曖昧過，不過夏宇童臉色如常，表現出不介意的樣子，她也透露當初愛上孫協志的原因，「人好很重要，他人很善良。」出身單親家庭的夏宇童，看到媽媽和男友交往穩定，從不覺得家人關係需要靠結婚定義，對於結婚採取順其自然的態度。
夏宇童小了孫協志10歲，小S問男友太無聊可以嗎？夏宇童表示：「我可以帶他去玩。」小S又問約會餐廳是不是都同一家？夏宇童說：「差不多。」但是因為雙方都是藝人，有安全感又好吃的餐廳選擇不多，夏宇童可以體諒，小S再問孫協志是不是偶像包袱很重？夏宇童頓時語塞說不出話，小S直言交往3年膩了沒？夏宇童認為：「有沒有膩跟結婚有差，結婚就容易膩。」
不過專家木木老師占卜夏宇童的生日，認為她是重視新鮮感、刺激感的人，今年會是夏宇童戀情最關鍵的一年，身邊有可能出現新桃花，如果沒有分手可能會走向結婚，小S聽了開玩笑說：「那就把孫協志甩了啊。」夏宇童也故作苦惱，笑回：「好煩喔，怎麼選擇？」對此木木老師給孫協志建議，「自己加強個人給宇童的魅力。」
「浩角翔起」浩子確診！經紀公司曝身體現況 工作全喊卡
COVID-19疫情擴散至演藝圈，「浩角翔起」浩子（4）日傳出確診消息，經紀公司也證實浩子是在4/30快篩陽性，去醫院採檢後確診，目前居家隔離中，身體狀況OK。
「浩角翔起」的經紀公司說明，浩子於4/29快篩陰性，4/30早上覺得身體不適有輕微感冒症狀，為求謹慎再次進行快篩，結果為陽性，接著依照政府的防疫步驟前往醫院做PCR檢查，檢驗結果確認為陽性。經紀公司表示，很抱歉造成《綜藝新時代》錄影、《上奅臺灣歌》記者會的不便與困擾，浩子目前身體狀況OK，居家隔離中。
勾惡發最新影片！不甩連千毅「停戰聲明」：今日如期赴約
YouTuber「勾起你心中的惡」（勾惡）槓上直播主連千毅，雙方不斷隔空交火引發關注，更相約於5月5日正面對決，不過最終連千毅於直播上發布停戰宣言，考量「大哥們」的勸說，取消對質之約，而勾惡在4日上傳的影片中，卻表示「將會如期前往」。
勾惡於4日針對此事上傳最終聲明，回應館長曾在直播中指控內容錯誤的真相，他表示自己影片雖經過剪輯，但並沒有斷章取義；不過勾惡也表示，雖然自己不知道幾分幾秒有講錯，但若是館長因此感到不舒服，自己也願意道歉，因為不希望讓同時支持館長與自己的粉絲為難。
影片中提到，說連千毅利用NFT詐騙一事，他則強調，自己的影片都是確認過大量資訊後製作，連千毅在直播說NFT可以換錶、換車，但有時候有但書，有時候卻又沒有，「再看看連千毅的發文，都沒有但書，是可以直接換」。而影片最後他也提到，雖然對方於直播上道歉，並取消5/5之約，但事件並未結束，且將是「持久戰」，雖千萬人吾往矣，自己仍是會如期前往，但考量到疫情嚴峻，呼籲大家別到現場群聚，會開直播分享現場狀況。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。