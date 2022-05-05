西半部降雨趨緩氣溫回升！母親節「鋒面接近」全台再變天
中央氣象局今天（5日）表示，未來2天（今、明）天氣轉穩定、溫暖，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，主要是基隆北海岸及東北部降雨機率較高，且東北部雨勢較明顯，而其他地區大多為多雲到晴，其中北部偶爾有零星飄雨，而中南部則雲量較少、感受溫暖偏熱，午後在山區有局部短暫陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨台灣上空仍有鬆散中層雲，伴隨弱降水回波，帶來零星飄雨，北部山區及東北部較明顯。
吳德榮說，受偏東風影響，東半部零星飄雨，西半部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨機率。今晨截至4：53本島平地最低氣溫在花蓮壽豐鄉19.7度，較昨晨續回升；各區最低氣溫大多在20至22度之間，北部(新北新店區)20.5度、中部(台中大甲區)20.9度、南部(台南楠西區)21.6度、台北市(文山區)21.0度。
吳德榮指出，下周日(8、9日)另一波「鋒面」到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫微降；下週二(10日)鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，容易有強對流發展，應注意其所伴隨之雷擊、強風、及瞬間強降雨。（編輯：陳苾暐）