廠商非法製造抗體快篩！還找網紅開箱　調查局追7萬多劑

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但業者擅自於包裝中加入採血針等未經核准內容物，再交由經銷商透過網路團購，及一般通路以每盒新台幣150元至600元不等價格對外銷售，使民眾誤認該快篩試劑為合法用品，可自行在家刺破指尖採血測試。
案經航調處依法搜索並查扣未經食藥署核准的採指尖血抗體快篩檢測試劑成品2萬9782劑、快篩試劑卡殼半成品109萬1600劑。
航調處指出，其中1家業者表面上向食藥署申報委託合法醫療器材廠代工生產試劑，實際上卻自購自動切條壓卡機等大型機具，以鐵皮屋為掩飾，私設地下工廠自行製造對外販售
航調處表示，業者甚至找來網紅拍攝開箱影片測試影片宣傳，教導民眾自行採指尖血檢測，與食藥署緊急授權核准需醫事人員抽靜脈血檢測的內容不符。
辦案人員偵辦後將涉案的2家廠商共6人，依違反醫療器材管理法、藥事法等罪嫌，去年底移送台中及桃園地檢署偵辦。
全案經航調處解析扣案帳證、擴大追查，查出非法試劑銷售對象高達90餘家，且已售出逾23萬劑，由台中市食品藥物安全處責令業者全面回收流入市面的非法快篩試劑，再交由調查局依法查扣。截至今年4月止，已回收並查扣非法試劑總計7萬1535劑。
調查局呼籲，在國內食藥署僅核准家用「抗原快篩」（鼻腔檢測）試劑，至於「抗體檢測」或「抗體快篩」（血液檢測）需由醫事人員操作、判讀，並未核准家用，請民眾切勿自行使用。（編輯：陳清芳）1110504
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