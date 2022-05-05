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疫情影響8千杯奶茶「隔夜」送達上海　負責人：喝不死人

▲新冠疫情導致的封控措施，讓上海多地物流亂象叢生，還有人收到製作時間與送達時間相差將近1天的隔夜奶茶。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲新冠疫情導致的封控措施，讓上海多地物流亂象叢生，還有人收到製作時間與送達時間相差將近1天的隔夜奶茶。（圖／翻攝自澎湃新聞）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-05 07:13:452022-05-05 07:15:03

中國上海、北京等地，近日因新冠疫情爆發，當局實施封控措施，嚴重影響物流運送，有中媒報導稱，上海近期有不少居民加入通訊群組，從周邊地區團購奶茶、快餐等，日前卻發生在購買盲盒奶茶時，原定1日下午配送的，約8000杯奶茶，直到2日凌晨才送到，裡頭粉圓、椰果等配料多已黏糊，讓人懷疑是否還能喝下肚。

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綜合《澎湃新聞》等中媒報導，近日「一點點奶茶上海團購團長」微信群組相當盛行，不少人都通過群組發起人發布的連結團購盲盒奶茶。然而，5月1日凌晨，群主發出新的配送訂單，涉及上海普陀、靜安、虹口等多區，共計7900餘杯，原定下午2點開始配送，但直到將近下午4點仍沒有動靜。

群主聲稱，當天有很多核酸檢測點休息，配送車輛比原定安排減少1/3，需要下午6點才能發車，疫情之下本來也難免，但到了約定時間，群主又再次發出公告，說送達時間要推遲至晚上9點30分以後，可以退款或選擇改日配送，惟不久後又表示，當晚所有訂單都會送達，因為司機可以熬夜送完，明天休息。

不少在次日凌晨才收到奶茶的人發現，收到的奶茶是由杭州市多家「一點點」門店製作，最早的製作時間，距離收貨時間相差竟有近24小時，規格也和訂購時有出入。實際品嚐後發現，奶茶似乎沒有變質，但配料已成黏坨，椰果也有些發軟。

有中媒記者追查後發現，貨車的物資保障臨時通行證所屬單位為「上海盒馬科技網絡有限公司」，致電後獲知車隊老闆是當晚負責調度配送奶茶車輛的負責人張先生（化名）。張男表示，由於上海疫情，位於郊區的一點點原材料倉庫被封，而本地門市的剩餘原料已於4月30日全部用完，只能從外地多家門市緊急調貨。1日上午10點，擁有全國通行證的冷鏈車司機從上海開往杭州取貨，但中途多次停留檢查，卡在高速公路上，直到傍晚才進入杭州城區取貨，晚上10點才回到上海徐匯區和虹口區的幾家一點點門市，重新裝車配送。

張男並透露，從外地調貨並不容易，還說奶茶一般不會有質量問題：「現在疫情，奶茶只要喝不死人，味道差不多，能滿足大家基本需求我覺得就可以了。反正真喝了出什麼問題，女經理也說了，可以退款的。」

更為離譜的是，張男聲稱當天剩餘的奶茶會全部丟棄，但事後仍有人收到同一批奶茶。對此一點點奶茶已於3日下午在官方微信公告，網路上充斥著各種團購一點點的非法連結，異地採購一點點奶茶售賣，但既沒有飲品標籤、還被塗改標籤，購買來源也不明，呼籲消費者慎選購買管道，以免喝到變質奶茶，使自己權益受損。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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