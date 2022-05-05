疫情影響8千杯奶茶「隔夜」送達上海　負責人：喝不死人

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群主聲稱，當天有很多核酸檢測點休息，配送車輛比原定安排減少1/3，需要下午6點才能發車，疫情之下本來也難免，但到了約定時間，群主又再次發出公告，說送達時間要推遲至晚上9點30分以後，可以退款或選擇改日配送，惟不久後又表示，當晚所有訂單都會送達，因為司機可以熬夜送完，明天休息。
不少在次日凌晨才收到奶茶的人發現，收到的奶茶是由杭州市多家「一點點」門店製作，最早的製作時間，距離收貨時間相差竟有近24小時，規格也和訂購時有出入。實際品嚐後發現，奶茶似乎沒有變質，但配料已成黏坨，椰果也有些發軟。
有中媒記者追查後發現，貨車的物資保障臨時通行證所屬單位為「上海盒馬科技網絡有限公司」，致電後獲知車隊老闆是當晚負責調度配送奶茶車輛的負責人張先生（化名）。張男表示，由於上海疫情，位於郊區的一點點原材料倉庫被封，而本地門市的剩餘原料已於4月30日全部用完，只能從外地多家門市緊急調貨。1日上午10點，擁有全國通行證的冷鏈車司機從上海開往杭州取貨，但中途多次停留檢查，卡在高速公路上，直到傍晚才進入杭州城區取貨，晚上10點才回到上海徐匯區和虹口區的幾家一點點門市，重新裝車配送。
張男並透露，從外地調貨並不容易，還說奶茶一般不會有質量問題：「現在疫情，奶茶只要喝不死人，味道差不多，能滿足大家基本需求我覺得就可以了。反正真喝了出什麼問題，女經理也說了，可以退款的。」
更為離譜的是，張男聲稱當天剩餘的奶茶會全部丟棄，但事後仍有人收到同一批奶茶。對此一點點奶茶已於3日下午在官方微信公告，網路上充斥著各種團購一點點的非法連結，異地採購一點點奶茶售賣，但既沒有飲品標籤、還被塗改標籤，購買來源也不明，呼籲消費者慎選購買管道，以免喝到變質奶茶，使自己權益受損。
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