馬斯克收購推特 比爾蓋茲：不排除會讓假訊息問題更糟糕
全球首富馬斯克（Elon Musk）以440億美元（約新台幣1.29兆元）收購推特（Twitter），揚言要大刀闊斧改革，營造政治中立與言論自由平台一事，成為近日國際熱議的話題，然而，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）週三表示，他不確定馬斯克是否會為推特帶來積極變化，不排除反而會讓假訊息的問題變得更糟。
綜合《紐約郵報》、《商業內幕》等外媒報導，比爾蓋茲週三在《華爾街日報》執行長峰會上，對於馬斯克收購推特一事表達看法，認為馬斯克帶領特斯拉和SpaceX的成功，確實很振奮人心：「如果你需要的只是很多錢或是雇用優秀的工程師，那他也許是非常合適的人選」。然而，這並不意味著在推特的經營上也會如此，因為這與他過去的豐功偉業無關。
蓋茲表示，不清楚馬斯克對言論自由的定義到底是什麼，並舉例：「他對『疫苗會殺人』或『比爾蓋茲正在追蹤別人』這類的言論感覺如何？這會是他認為應該傳播的事情之一嗎？」
不過，蓋茲也補充道，目前仍應該保持開放心態，並且永遠不要太過低估馬斯克。
就在上個月，2人還曾針鋒相對，馬斯克指控比爾蓋茲不該做空特斯拉，還在事後PO出比爾蓋茲的身材照與一張表情符號的懷孕合成圖嘲諷。然而，在被主持人問到這些爭端時，蓋茲則輕描淡寫的表示，這並不影響他對馬斯克在其他方面的看法，也讚許對方為改善氣候變遷做的努力。