24歲女6天猝逝！專家點「3大徵兆」：Omicron沒想像友善
流行疫情指揮中心昨（4）日公布，1名24歲女子曾接種3劑BNT，確診後因併發敗血症死亡，且發病到死亡僅6天；對此，感染科專家、林口長庚副院長邱政洵表示，「Omicron沒想像中友善，你以為他是溫馴小狗，還是會咬你。」，更提醒年輕人遇到「3徵兆」要特別注意。
指揮中心表示，該名24歲女子在4月26日開始出現發燒、腹瀉，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天陽性確診並居家照護，4月29日腹瀉未改善，腹痛、嘔吐，叫119送往急診，發現血壓偏低，有休克可能性，因此住進加護。
隔天因為病情變化，呼吸需求轉大，診斷敗血症，使用瑞德西韋、類固醇，轉送醫學中心加護病房，5月1日因為出現極少見的「心室顫動」，急救無效過世，從發病到死亡僅有6天，死因為「新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭」，血液細菌培養陰性。
根據《聯合報》報導，邱政洵認為施打疫苗可以防止9成重症，但仍有「5%到10％」的重症可能，雖然大部分重症率會出現在老人、免疫力較差者，但是不代表其他年齡層沒有，尤其當確診母數愈大，此類個案一定會再出現。
邱政洵直言，「Omicron沒想像中友善，你以為他是溫馴小狗，還是會咬你」，年輕族群若出現「呼吸喘、神智變化及高燒不退」等3大項危險徵兆，就要特別留意。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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