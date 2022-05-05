美日防長會談　關切中俄對國際秩序構成挑戰

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他談到俄羅斯入侵烏克蘭是對基於規則的國際秩序的污辱，也對全球人民自由構成挑戰，美方感謝日本在這場危機中發揮作用，協助烏克蘭人民捍衛主權。
奧斯汀也提到對中國的擔憂。他指出，俄羅斯侵略的影響遠遠超出歐洲，因為這挑戰了所有人努力建立與捍衛的基於規則的秩序。在印太地區，美日兩國數十年來致力維持自由開放的秩序，讓所有人都能實現繁榮與安全，但中國近來的行為對支撐這一秩序的共同規範、價值觀與制度構成深度挑戰。
面對這一挑戰，奧斯汀指出，美日將討論如何建立更加開放與自由的印太地區，包括共同努力強化美日同盟。他並重申對防衛日本的堅定承諾。
岸信夫則對北韓昨天試射彈道飛彈表達關切，他指出這種行為絕對無法接受，北韓的威脅日益嚴峻並迫在眉睫。
至於俄羅斯入侵烏克蘭，岸信夫表示，這是對國際秩序的嚴重挑戰，這種以武力片面改變現狀的做法也是印太地區的擔憂。現在已不能再將印太地區安全與歐洲安全區隔開來，必須從這個角度加強日本對歐洲安全的承諾。
岸信夫指出，目前情勢顯示，防止突發事件發生最重要的即是威嚇，他期望與美方共同合作確保美國擴大嚇阻力，包括核威嚇，並從根本上加強日本防衛能力與美日同盟威嚇與應對能力。（編輯：林憬屏）1110505