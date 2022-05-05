美國新冠死亡人數破百萬！多數沒打疫苗、風險高20倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管最近幾週，美國因新冠肺炎導致的死亡人數有所放緩，但每天仍有約360人死亡，整體數字遠超人們在大流行初期的想像，特別是當時的美國總統川普（Donald Trump）一再淡化新冠病毒帶來的危機；即使是現任總統拜登（Joe Biden）上台後，有段時間美國的死亡人數仍居高不下。
西北大學范伯格醫學院的羅伯特·墨菲博士（Dr. Robert Murphy）說，許多人都預計美國能有效控制病毒傳播，疫苗的快速發展也非常鼓舞人心，人們真心認為能透過疫苗來擺脫困境：「但還是有人就是不接種該死的疫苗。」
墨菲並坦言，人們知道疫苗有效、戴口罩有效、社交距離也有效，看起來似乎很容易，但就是有很多人做不到。
美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，當地死亡的大多是未接種疫苗者，例如2021年4月至12月之間，就有80%的死者是這種情況；截至今年2月，未接種疫苗的人因新冠肺炎死亡的風險，則是接種疫苗和加強劑者的20倍。
《今日美國》（USA Today）則引述約翰霍普金斯大學阿梅什·阿達爾賈博士（Dr. Amesh Adalja）的看法，聲稱如果沒有疫苗，真實的死亡數字會比現在看到的高許多，並認為美國最大的錯誤就是在大流行剛開始時選擇了逃避，導致病毒搶先傳播：「這一切都是個教訓，一個被認為對傳染病緊急情況或大流行病準備最充足的國家，即使他們擁有最強大的工具和思想，最終仍可能導致可怕的死亡人數。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。