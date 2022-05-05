疫情燒進營區！邱國正：防疫視同作戰、教召不會喊卡

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針對有召員抱怨染疫後被丟包，邱國正會前受訪表示，有任何問題跟國軍反應都嚴陣以待，不會去否定，據他了解，第一天發覺染疫、第二天離營解除召集，這過程中有處置，可能個人情緒上覺得覺得有哪些地方不妥，國軍會持續改進。他也跟單位講，教育召集是離開軍中又回來後要有耐心，有意見要接納。
媒體詢問國軍快篩試劑夠用嗎？邱國正表示，定期都有快篩劑提供給國軍，目前官兵要用都夠，溫度不對就做快篩、快篩完後PCR，國軍防疫步調跟中央疫情流行指揮中心同步，而且也自己成立指揮中心，每天通聯外也會每天召開會議，對所屬部隊規範並詳解，防疫是共同的，不分軍民。
針對不斷傳確診，教集是否會暫停？防疫視同作戰，作戰會用傷損，人員就算受到染疫等等，有其他方法彌補，兵員補充或任務調整，這都可以調整，但不會停，但有個條件，如果疫情到某個地步，中央流行疫情指揮中心有規定，就會遵照這個規範，「步調一致」，目前沒有說要染疫多少就怎麼樣，我不讚成這樣。
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