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疫情燒進營區！邱國正：防疫視同作戰、教召不會喊卡

▲針對疫情燒進營區，國防部長邱國正表示，教召兵員與任務會調整但不會喊卡。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.05）
▲針對疫情燒進營區，國防部長邱國正表示，教召兵員與任務會調整但不會喊卡。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.05）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-05 09:57:21

新冠肺炎本土疫情持續爆發，國防部後備軍人教召也陸續傳出染疫，引發各界關注教召是否需要暫停。國防部長邱國正今（5）日表示，防疫視同作戰，作戰會用傷損，教召兵員與任務可以調整，但不會暫停。

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立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢。

針對有召員抱怨染疫後被丟包，邱國正會前受訪表示，有任何問題跟國軍反應都嚴陣以待，不會去否定，據他了解，第一天發覺染疫、第二天離營解除召集，這過程中有處置，可能個人情緒上覺得覺得有哪些地方不妥，國軍會持續改進。他也跟單位講，教育召集是離開軍中又回來後要有耐心，有意見要接納。

媒體詢問國軍快篩試劑夠用嗎？邱國正表示，定期都有快篩劑提供給國軍，目前官兵要用都夠，溫度不對就做快篩、快篩完後PCR，國軍防疫步調跟中央疫情流行指揮中心同步，而且也自己成立指揮中心，每天通聯外也會每天召開會議，對所屬部隊規範並詳解，防疫是共同的，不分軍民。

針對不斷傳確診，教集是否會暫停？防疫視同作戰，作戰會用傷損，人員就算受到染疫等等，有其他方法彌補，兵員補充或任務調整，這都可以調整，但不會停，但有個條件，如果疫情到某個地步，中央流行疫情指揮中心有規定，就會遵照這個規範，「步調一致」，目前沒有說要染疫多少就怎麼樣，我不讚成這樣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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