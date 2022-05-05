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台灣防疫政策改變　綠委林靜儀曝關鍵3因素

▲立委林靜儀指出，台灣為什麼今年防疫政策與過去不同，有3個關鍵因素。（資料圖／林靜儀辦公室提供）
▲立委林靜儀指出，台灣為什麼今年防疫政策與過去不同，有3個關鍵因素。（資料圖／林靜儀辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-05 09:28:28

立委林靜儀前日確診新冠肺炎，昨日以線上工作為主。林靜儀也在臉書上指出，台灣為什麼今年防疫政策與過去不同，有3個關鍵因素，包含基本防疫知識都已經深入習慣，且打有防疫力的疫苗，回到正常生活也是全民共識。

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林靜儀說，國內經過2年多團結防疫，基本防疫知識都已經深入習慣，對於防疫的認知與病毒的概念都多數完備，與2020年對於新病毒的不安已明顯不同。

林靜儀表示，台灣施打的是真的有防疫力的疫苗，而且疫苗覆蓋率相對足夠，加上目前資訊看起來Omicron傳播力雖強，但致病力較弱，進入流感化，民眾對於感染的恐懼降低，倒是隔離造成的生活不便比較反彈。

林靜儀指出，在採取嚴格的防疫措施2年多，大家也認真完成疫苗接種之後，回到正常生活已是全民共識。

至於防疫政策部分，林靜儀說，以前每年流感季節，出現發燒、骨頭痠痛及咳嗽等症狀，到醫院檢查時若醫師懷疑為流感，才會給予流感快篩，若流感快篩陽性，沒有其他嚴重併發症，則給予克流感自行回家服用。

林靜儀表示，大家也都曾遇過同事確診為流感，也都只是注意免疫力而已，沒有像目前這麼嚴格的匡列通報。她也跟衛福部反映，持續簡化通報文書流程，讓病人可以不需因為文書流程而延遲用藥時間，也避免非必要的住院。

林靜儀說，快篩試劑下個星期應該數量會更多，請大家不用囤貨。至於快篩試劑的價格竟然可以吵成那樣，她常說，台灣是個吃米不知米價的地方。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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