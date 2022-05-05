Fed升息2碼！台股早盤大漲逾210點 台積電漲10元
美國聯準會（Fed）周三四日如預期升息2碼並釋出縮表計畫，美股四大指數尾盤急拉收紅，漲幅2到3%。而台北股市今（5）日也跟著漲，早盤大漲超過210點，來到16783點，漲幅1.2%以上。台積電ADR勁揚超過2%，今早盤漲10元，來到544元。聯電也漲1.7%。而盤面焦點為太陽能族群、車用電池與IC設計全都紅通通。
美國聯準會一如預期升息2碼並釋出縮表計畫，Fed主席鮑爾表示對更積極升息持保守態度，因此美股四大指數尾盤急拉。其中，美股道瓊指數上漲932.27點，或2.81%，收34061.06點；標普500指數上漲124.69點，或2.99%，收4300.17點；那斯達克指數上漲401.10點，或3.19%，收12964.86點；費城半導體指數上漲118.89點，或3.90%，收3163.78點。而台積電ADR勁揚超過2%、聯電與日月光ADR更是漲超過4%。
美股收漲，台北股市也跟著漲，早盤大漲超過210點，來到16783點，漲幅1.2%以上。權值股台積電早盤漲10元，來到544元。台積電概念股台星科飆漲停，祥碩、通嘉、中砂漲逾4%。而聯電漲1.7%，來到49.1元。其他重要電子股如聯發科、鴻海、南亞科、華碩、友達、群創、國巨、旺宏、日月光都漲1到2%。
而今日盤面焦點還有太陽能族群，太極漲5%，其他元晶、茂迪、安集、達能、碩禾、聯合再生、台勝科皆漲2%多。車用電池概念股表現也不錯，康普、中探針、美琪瑪、立凱-KY、聚和漲2到4%。IC設計也紅通通，凌陽、晶豪科、智原、揚智、亞信、金麗科、創意、通嘉、鈺創漲4到5%多。