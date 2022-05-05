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高登棄標！喊話國民黨自組團採購　陳時中大嘆影射不好

▲衛福部長陳時中今（5）日嘆用國民黨團的影射性話語「不好啦」，也坦言現在高登無法供貨，需要再另行尋找廠商。（圖／記者許若茵攝，2022.05.05）
▲衛福部長陳時中今（5）日嘆用國民黨團的影射性話語「不好啦」，也坦言現在高登無法供貨，需要再另行尋找廠商。（圖／記者許若茵攝，2022.05.05）

記者許若茵／台北報導

2022-05-05 09:50:51

國民黨立法院黨團爆快篩試劑廠商高登環球生醫前身為小吃店，質疑其資本額200萬卻能承接衛福部16.5億快篩試劑採購合約有貓膩。高登昨（4）日晚間回擊將不參與投標，更喊話國民黨要組團採購。對此，衛福部長陳時中今（5）日嘆用影射性話語「不好啦」，也坦言現在高登無法供貨，需要再另行尋找廠商。

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昨國民黨立法院黨團指出，衛福部核准進口快篩試劑的22家廠商中，「高登環球生醫公司」前身是一家小吃店、食品公司，資本額僅200萬元，更為「生醫公司」後在一年半接了衛福部1700萬劑快篩試劑採購，總價高達16億5千萬。

不過高登昨晚發布聲明稱，前身並非小吃店，而是一家為企業辦理團伙的公司，轉型後也積極研發各項生物醫學器材，直批國民黨立法院黨團以權貴思考，不體恤底層人民的奮鬥過程不易，更稱「為消弭暴利思考，公司決定不參與投標，盼國民黨能組團採購，為台灣人民謀取更好利益」。

對此，陳時中今赴立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時說明認為，「我想政治干預了這個商業」，好不容易爭取到5月中以前有一些快篩，可以讓國人使用，現在少了約1700萬劑，需要另外再找。

被問及是否認為政治干預商業，陳時中先是長嘆了一口氣後說，在政治上國民黨當然有所質疑，「我想免不了啦」，不過對於正常商業活動，用這樣影射性話語，有一些正常的商人也會受不了，「那這樣不好啦」。

陳時中解釋，公司並無問題，審查包含公司要有政府需要的EUA、有可賣的現貨，並在一定期限內可供貨，逾期會處份，到貨後經過檢驗合格就上市，讓民眾趕快使用，這無關乎公司規模大小，而是手上有無合格貨物問題。

針對外界質疑，羅氏台灣代理商代理人蔡朝正是民進黨前立委蔡煌瑯哥哥，陳時中回應，牛耳是羅氏的經銷商，蔡朝正是羅氏20幾年老員工，出來開公司後代理部分產品成為經銷商，「這也是一個非常平常的事情」，而羅氏在台灣生技部門與檢驗部分是分開的兩個部門，等於是分公司與總代理，這次比較大筆採購就是直接透過總代理跟總公司簽約。

陳時中也透露，快篩相關有羅氏、亞培、國產三條線，15日前因為供貨排積問題，快篩可能無法如期到貨，因此跟國內12家有EUA的代理商洽談，若無法做到條件會有處分。至於現在高登棄標，是否會有處分，陳時中則表示因為還沒簽合約，不會有處份，昨天下午大家領標，高登大概也沒有來。

另傳總統蔡英文在民進黨中常會上震怒，要求不要堅持快篩實名制，陳時中只說蔡有一直表達關心，希望市場能有一定量，也方便民眾購買，「我們一直都在想其他辦法，讓快篩購買更方便」。

陳時中話鋒一轉談到，本來向國外廣泛進口就是一個來源，若有順利進口就可以多元供給，設計其他購買方式，但現今國民黨團爆料後高登棄標，「讓大家廠商都心灰意冷」，對防疫也不是一件好事情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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