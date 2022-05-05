必勝客鹽酥雞比薩意外曝光 「炸OREO」餅皮全場牙起來
必勝客的「逗陣HOT台味」系列天花板愈訂愈高，繼上一波集大成的香菜豬血糕五更腸旺比薩之後，當眾人納悶還有哪些台味料理能突破經典，從這次新品照意外曝光，網友熱烈討論的反應來看，必勝客又再一次做到了，那就是加了炸OREO的鹽酥雞比薩。網友表示：「我本來看到鹹酥雞還沒事，直到我瞄到那個OREO」，瞬間滿滿黑人問號，不過也有為數不少的民眾敲碗期待，直呼「我可以」。
沒人能阻止必勝客了嗎？「只有必勝客自己了。」在香菜豬血糕五更腸旺比薩之後，網路上意外流出一張「鹽酥雞比薩」DM，排版設計看來煞有其事，但在必勝客粉專、官方頻道及社群上完全找不到相關資訊。從DM上可看出新口味鹽酥雞比薩，使用火紅鹽酥雞、魷魚圈、甜不辣為主料，單點大比薩優惠價是399元。
用鹽酥雞當餡料不足為奇，讓人「牙起來」的絕對是外圍擺滿一圈OREO餅乾，立刻引發網友熱議：「炸OREO吧，國外喜歡這樣吃」、「OREO笑死」、「誰吃鹽酥雞會配OERO啦」、「鹹酥雞攤挑戰炸物極限，什麼都能炸」、「還不錯耶，中間一圈吃完，外圈當甜點吃」。
正港台味也讓網友們認真了，紛紛議論OREO餅乾不夠台，應該換成卡哩卡哩、煉乳銀絲卷、炸湯圓、芋頭簽或是炸芋頭餅，才是正港台味代表。而鹹酥雞攤炸OREO也意外成為另一話題，還有人說：「我去鹽酥雞攤必點OREO欸」、「鹹酥雞的OREO滿多人點的」。
至於「鹽酥雞比薩」是將推出的新口味，還是網友改圖空歡喜一場？據員工透露，這確實是必勝客下一檔將推出的新口味，不過上市日期還未確定，還沒吃過炸OREO的民眾可以期待了。