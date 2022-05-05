小資族國旅必備！台灣觀巴臺鐵護照限量開賣

交通部觀光局與台鐵局共同合作輔導台灣觀巴協會規劃推出「台灣觀巴臺鐵護照」，每本護照內含台鐵列車乘車75折折扣聯及「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯各2聯，優惠期限自即日起至12月30日止，限量發行3,000本，售價新台幣790元，民眾可透過台灣觀巴各營運旅行社或郵政商城購買。
交通部觀光局表示，「台灣觀巴」是觀光局輔導推動的旅遊產品品牌，為臺灣自由行旅遊首選，主打1~4人成行小團出遊，保險及行程規劃皆包含在套裝遊程內，於飯店、車站、機場等重要交通節點出發，車內提供免費Wifi、全程導覽解說，提供旅客貼心便捷的服務，行程遍布全台。目前由26家旅行社推出6大主題，包含養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪等深度體驗行程 91條深度體驗行程，行程結合當地色餐食及體驗活動，並持續做好防疫措施，不論是1個人旅遊或與特定的家人、三五好友出遊，都是輕鬆安全旅遊的最佳選擇。
交通部觀光局並表示，「台灣觀巴臺鐵護照」結合觀光旅遊與公共運輸，提供遊客更優惠便捷的旅遊服務，遊客不必自行開車，安心放鬆的享受旅程，且每本護照內含2聯「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯及2聯臺鐵列車乘車75折折扣聯，護照價值遠超過售價790元。
台鐵列車乘車75折之折扣優惠由交通部台鐵局專案提供，適用於台鐵車站售票窗口臨櫃購買各級列車「全票」、「孩童票」及既有車型優惠，旅客出示護照並由售票員撕下折扣聯，每張車票限使用1張折扣聯，不限乘車區間長度。惟3日以上連續假日、觀光列車、郵輪式列車、實名制列車、騰雲座艙及其他交通部臺灣鐵路管理局指定列車不適用，且不得與其他優惠重複使用。111年12月30日為折扣聯最後使用期限，當天仍可預購28天內車票，有關退換票事宜，一律適用臺鐵現行一般車票退換票規定。
台灣觀巴協會張龍麟理事長表示，「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯適用於購買「台灣觀巴」各套裝旅遊行程，數量有限欲購從速。另遊客參加行程後，還可投稿參加「2022年台灣觀巴攝影比賽推廣活動」，有機會獲得1,000元至2萬元不等的獎金。