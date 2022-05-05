菲律賓線上鬥雞競賽成隱患　杜特蒂宣布擬禁止

對菲律賓人來說，鬥雞是民眾熱衷的博弈活動。雖然受到疫情限制而大幅減少實體的鬥雞競賽，但線上鬥雞活動仍蓬勃發展，政府合法授權7家公司經營線上鬥雞活動，讓民眾可以24小時透過線上觀看鬥雞比賽及進行賭注。菲律賓總統羅德里戈·杜特蒂（Rodrigo Duterte）在日前卻突然宣布，有意禁止國內線上鬥雞活動（E-Sabong）。該項措施將在內政部及地方政府部商討及調查之後決定是否施行。





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據悉，杜特蒂於5月1日在記者會上發言表示，就算鬥雞為國家帶來許多盈利，但依然違背菲律賓的價值觀。他指出，「禁止線上鬥雞活動的建議現在已經擺在我的桌子上，正在審議。」





而杜特蒂也坦言，鬥雞競賽的確為菲律賓帶來鉅額的利益。之所以現在沒有禁止線上鬥雞活動，唯一的原因是它幫助菲律賓博彩監督機構（PAGCOR）賺取極高利潤。「目前每個月賺取大約6千4百萬比索（約新台幣3千6百萬元），今年底就會讓國家有數十億比索的收入。」杜特蒂說。





內政部長愛德華多．阿諾（Eduardo Ano）曾建議總統頒布禁令，他認為鬥雞競賽已對菲律賓社會帶來負面影響，而杜特蒂總統幾經思量後也同意他的看法，不過相關禁令尚未發布。事實上，鬥雞產業帶給菲律賓龐大的商機和工作機會，它為菲律賓社會提供了上百萬人工作機會，在西方内格羅斯（Negros Occidental）更是僅次於糖業的第二大產業。





然而引發的問題也十分多，例如今年1月爆發多名鬥雞玩家遭綁架，至今仍下落不明，引起網友抗議，要求立法禁止鬥雞競賽。根據《星洲日報》報導，警方陸續接獲鬥雞投注玩家在觀看比賽後失蹤的通報，已累積高達34人失蹤。雖然合法授權線上鬥雞，政府沒有辦法管理不肖人士的非法行為，讓民怨四起。



