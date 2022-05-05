季節轉換期間，皮膚問題多多，到底為什麼？

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皮膚專科醫師彭于賓表示，由冬入春時，氣溫上升，皮膚角質新陳代謝變快，有些人是單純過敏造成的紅腫癢與脫屑，有些人是脂漏性皮膚炎的不穩定。脂漏性皮膚炎較常見被稱為敏感性肌膚，會因為工作壓力、晚睡、過度疲勞等因素，容易在頭皮、臉部中央、額頭、髮緣、眉間、鼻翼出現乾燥、脫皮問題，有人會去做角質護理保養，但其實過度摩擦，皮膚反而會受到刺激，更加敏感，這時最重要的是多休息，避免過度保養，睡眠充足、減少壓力，同時可以補充維他命B群，維持皮膚穩定。
過敏、敏感、敏弱，醫學上非專有名詞
許多人面臨換季期間肌膚困擾，認為自己肌膚過敏，上網一查找卻被許多名詞轟炸，過敏、敏感、敏弱肌到底是什麼？皮膚專科醫師林上立笑稱，過敏一定要有過敏原，引發肌膚問題，而敏感、敏弱肌膚，在醫學上並非專有名詞，兩者更加主觀，不易區分，大致上在於使用保養品或光療的情況下，比大多數人，更容易引起皮膚反應。角質層較薄的人可能較敏感，但大多數都有其原因存在，保養方式不對，或反覆做不正確的雷射光療治療，就有造成角質層變薄的問題，如果已有角質層較薄的問題，那麼讓肌膚休養生息，便是最好的保護方式了。
▲皮膚專科彭于賓醫師
皮膚狀況做分界，讓民眾了解
可是，過敏、敏感、敏弱，為什麼又會流傳這麼廣泛呢？彭于賓醫師指出，這是為了讓一般民眾，能較為了解自身膚況，做出的簡易分別。皮膚專科醫師林亮辰則表示，過敏屬於特定物質引發；敏感則幾乎沒有對象性，許多環境變化都會造成過敏反應，當敏感性肌膚長期反覆過敏，造成慢性發炎時，皮膚會因為慢性發炎而孱弱，角質層更容易被破壞，惡性循環下，敏弱肌便因此產生，這時，提升皮膚保護層就是最主要的工作。
遠離過敏原與環境變化，泛紅可利用星動光
處在過敏狀態下，當務之急便是遠離過敏原，如要做保養，越單純越好，去角質與美白產品最好都先暫停使用，避免使用清潔力過強的產品，同時也要環境變化，如由艷陽高照的戶外突然進入冷氣房，溫差過大也易使皮膚出現問題。
過敏時，先處理好當下的過敏問題，林上立醫師表示，如果本身容易陷入發炎狀況，可以在過敏症狀解決後，使用星動光，治療容易泛紅的肌膚，能夠穩定微血管，讓皮膚減少泛紅發生。
非破壞重建，保養肌膚新選擇
林亮辰醫師表示，皮膚屏障裡，角質層與皮膚外層的完整度是最重要的，現代人常聽見的雷射、飛梭等療程，都是以「破壞、新生」的方式進行治療，而星動光則是以多種濾片，配合不同光能，加熱皮膚，促進膠原蛋白重組新生，能夠保持角質層的完整，與「破壞、新生」的過程不同，刺激程度也低上許多，星動光因而能成為敏弱肌膚的日常治療選擇之一。
▲皮膚專科林上立醫師
提升皮膚健康度，也能改善敏感症狀
星動光的早期研究，主要針對光老化做治療，促進組織更新，能幫助受到光老化的膠原蛋白層重塑。一般來說，皮膚保護力最重要的是皮膚屏障──角質層與外層完整，在皮膚科手上，最棘手的治療，比如皮膚屏障受損造成的慢性發炎、酒糟性皮膚炎等，林亮辰醫師表示，這類的肌膚問題，都有對抗光老化的需求，但能夠選擇的治療有限，雖然星動光並非針對過敏進行治療，但在逆轉光老化的症狀時，只要在醫師的建議與監督下使用，由於皮膚整體狀態、血液循環改善，對抗環境能力上升，敏感、不舒服的狀況都會改善。
能量穩定，可處理多種肌膚問題
彭于賓醫師形容一般雷射治療，不論皮秒、奈秒，都是將激發光線的時間縮短，就像料理方式中的快炒，以高溫迅速達到目標；星動光以毫秒做計算，不是使用強烈的雷射光刺激皮膚，而是排出不要的光線，保留對肌膚有益的光能，利用光能、熱能去代謝不需要的物質，時間較長，輸出光能穩定，不會過度刺激。
除去過敏帶來的易發紅的臉部皮膚，星動光也有各種不同濾片，對除毛、痘痘發炎、血管擴張……都能夠進行治療。林亮辰醫師表示，配合星動光多樣功能的濾片，以及安全有效的特性，可以以此為敏弱肌或各式皮膚特質的病患，帶來許多完整治療，星動光運用方式多元，是醫師們的好友。
確認症狀緩解消失，再利用星動光治療保養
回歸過敏紅腫問題，林上立醫師解說，有發炎狀況時，以治療當下症狀為主，症狀緩解消除後，便可以透過星動光進行治療，使用特定波長，緩解微血管過度敏感問題，由於星動光專一性高，即使皮膚敏感，也不會造成其他狀況產生。
▲皮膚專科林亮辰醫師
若是要長久使用，在皮膚狀態不佳時，建議規律治療，頻率較密集，在四到六次療程後，未來可當作保養性質，三到四個月的間隔施作，針對微血管，穩定皮膚狀況。林上立醫師表示，星動光最大優勢在於客製化，不只針對單一敏感，而是針對多種問題進行做治療。
醫師夫人也使用，工作應酬不阻礙
彭于賓醫師回憶，妻子需要經常出席公眾場合，又有敏感性肌膚，喝酒後便容易潮紅，彭于賓醫師便利用星動光替夫人治療。療程後也減少了敷面膜、去角質等保養工作，臉部斑點代謝時雖會有痂皮產生，但上妝後也看不出來，沒有如雷射皮秒的修復期，施打後便能工作應酬，沒有皮膚變薄的感受。
林亮辰醫師則是提醒，所有療程，在皮膚專科正確的判斷與監督使用下，才能保有最完整的治療效果，星動光可靈活搭配，不管敏弱性肌膚、血管擴張，或痘痘發炎的狀況都能治療，但皮膚出了狀況時，先與醫師諮詢才是要點。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53626
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