美議員提案售台源頭打擊武器？邱國正：未提攻擊性武器
為提升台灣抵禦中國侵略能力，友台的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）3日提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act）內容將售台源頭打擊武器規範明文化。國防部長邱國正今（5）日表示，美方並未提及「攻擊性武器」，建軍備戰是國軍本務，任何有利於建軍的都樂觀其成。
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢。
邱國正會前表示，他並沒有講說攻擊性武器，建軍備戰是國軍本務，任何有利於建軍的都樂觀其成，但建軍跟備戰是兩回事，建軍是期望，期望達到的目標，備戰的話是以現有的來調整，建軍那塊正在努力，手頭這塊也會緊握，有利於現在希望能獲得，但也知道國家在環境各方面可能會有窒礙，逐步克服，大家都樂見。
針對全民國防手冊的修正時程，邱國正表示，4月12號記者會完了後有很多意見，全民防衛動員署是一個負責個部會協調管制工作，綜合整理問題後，會歸納後由各部會處理，有範本參考，部會調整完後，以後會陸陸續續有所調整，包括國防部在內，一定是讓大家看清楚、更明瞭，從這方面去努力。