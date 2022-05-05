全球航空貨運需求下降　國際航協：全面恢復還要數年

全球已逐漸從新冠疫情中走出來，然而國際航空運輸協會 （IATA） 認為，全球航空貨運需求在亞洲受到Omicron變異株、俄烏戰爭的影響下下降，短期內是不可能全面恢復的，航空公司們多半不願在高風險的情況過度投資，不過在跨大西洋航線和美國國內市場方面，他保持樂觀態度，認為仍有足夠的運輸能力。
國際航空運輸協會 （IATA） 總幹事威爾遜（Willie Walsh）先前指出，全球航空旅行需求有明顯恢復現象，而全球航空貨運市場則出現需求下跌的趨勢。威爾遜表示，新冠疫情爆發時國際航空受到重創，然而現在航空貨運量已經比2019年增長了12%，明顯有復甦趨勢。
國際航協表示，全球航空貨運市場數據顯示，3月貿易環境明顯惡化，比起去年同期來看，以貨物噸公里（CTKs）衡量的全球需求下降5.2%、運力比雖年增1.2%，但與2月份的11.2%月增相比還是明顯下降；尤其受Omicron影響的亞洲與俄烏戰爭下的歐洲運力下降幅度最大。
國際航協總幹事威爾遜表示，中國因為強調全面清零、嚴格防疫的封鎖下，經濟成長出現放緩，而烏克蘭戰爭加劇了供應鏈緊張問題，兩者短期內又不可能迅速結束，因此可以預料的是，航空貨運業想全面恢復還需要多年時間。
國際航協也分析在航空貨運期間需要注意的事項，例如受到俄烏戰爭影響下，參與主要貨運的俄羅斯或烏克蘭航空公司遭到制裁，導致製造業中斷，國際油價上漲也提升了航運成本。