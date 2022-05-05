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延宕逾950天　第7屆公視董監事5/9開啟改選審查程序

▲文化部長李永得曾提到，公視董監事審查門檻高，導致改選延宕多時。（資料圖／記者李琦瑋攝，2022.04.22）
▲文化部長李永得曾提到，公視董監事審查門檻高，導致改選延宕多時。（資料圖／記者李琦瑋攝，2022.04.22）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-05 10:32:422022-05-05 11:07:11

隸屬公廣集團的公視與華視近期接連出包，外界直指是公視董事會改選延宕太久，人事不穩定導致內控出問題。文化部今（5）日表示，預計5月9日召開審查會議，開啟董監事改選審查程序；為尊重審查委員，候選名單預計於明天中午後公布。

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文化部長李永得日前在立法院教委會專題報告時曾提到，現行公共電視法規定，行政院提名的公視董事會董、監事必須經過立法院組成的審查委員會3/4以上同意，才能順利聘任，門檻過高。

依據「公共電視法」第13條規定，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組成，產生方式由立法院推舉11至15名社會公正人士組成審查委員會；董監事候選人則由行政院提名，透過文化部交由審查委員會以3/4以上的多數同意後，送請行政院聘任。

由於門檻過高，公視董事會從第4屆起，就出現因為董事無法順利改選而任期延宕，其中第5屆延宕達968天，第6屆延宕58天，第7屆延宕至今逾950天。第7屆董監事改選延宕近3年，至今僅7位董事及1位監事通過審查，不足以組成新一屆董事會，且審查會議距最近一次召開（2020年11月9日），也已延宕多時，若下週的審查依舊未能補足名單，恐打破第5屆968天紀錄。

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