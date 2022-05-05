林智堅稱「新竹美食不輸台南」　黃偉哲示警：恐觸怒網友

我是廣告 請繼續往下閱讀
而新竹市長林智堅日前在同節目中聲稱，「新竹美食不輸台南」，黃偉哲對此回應「講這樣就觸怒網友了」，他表示，「台南每個巷弄都有傳承多代的美味」，而逛台南夜市的「秘笈」是「大大武花大武花」，從禮拜一到禮拜天，台南每天都有不同的夜市。
黃偉哲也提到，為協助流浪動物找到新家，台南設立非常多動物友善的場所，也舉辦多場認養活動。台南市政府更是以身作則，鼓勵各機關認養流浪狗。黃偉哲說，自己認養的2隻流浪狗黑妞和妮妮，受到眾人喜愛，連總統蔡英文都特別贈送黑妞項圈，台南的立法委員林宜瑾也接養了一隻由黃偉哲救援的流浪狗。
此外，一年一度的國際蘭展，連續2年受到疫情影響，黃偉哲透過景點的結合推廣蘭花植栽技術，甚至將蘭花以奈米科技噴染成烏克蘭國旗顏色，以聲援烏俄戰爭，來傳達台灣堅持民主與和平的信念。
因為疫情，許多實體活動都改線上舉辦。黃偉哲特別提到，今年的「台南世界KPOP線上音樂會」，就邀請到號稱「臉蛋天才」的車銀優，擔任海外主持人，新生代韓團THE BOYZ與fromis_9也接力演唱，吸引全球萬名粉絲同時線上觀看，成功打造城市外交，推廣台南。
節目最後，黃偉哲還自曝留美期間，曾在超商門口偶遇副總統賴清德，賴清德當時手提著購買的生活用品，黃偉哲將其物品放在自己的自行車車籃，陪同賴走到公車站搭車。主持人謝子涵問，是否有載賴副總統？，黃偉哲否認表示，「也太不浪漫了吧！」。
民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，「耳朵出遊不出油」的Podcast頻道已正式突破30集，除了Podcast之外，民進黨還會繼續透過不同的平台和通路，來和各種不同的族群溝通、交流。