長榮兄弟攻防再過招　長榮鋼成戰場、長榮航成前哨戰？

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長榮國際提出二質擬，首先是長榮鋼公司竟主張有權拒絕公司董事行使內部監察權、不提供股東名冊，致使董事無法有效查核。第二，是刻意不公平操作徵求委託書的紀念品發放，長榮鋼日前僅提供960份股東紀念品給長榮國際的徵求人，僅達領取資格股東人數的6%。
不過，長榮鋼昨晚也聲明回應，表示這是有心人散佈不實訊息，足以毀損長榮鋼名譽與商業信用，希望主管機關能維護資本市場交易秩序與安全。
長榮鋼表示他們遵循法令及函釋，並配合董事執行職務，兼以維護公司營業秘密、個人資料與客戶名單安全等，基於公司內部治理，依據公司法規定、最高法院見解、經濟部函釋訂定董事職權行使辦法，長榮鋼提出與董事查核目的與範圍相關之簿冊內容，以供董事查核。因此長榮國際董事主張無法行使監察權等，恐有無限上綱之嫌。
長榮鋼也說股東會通知5月上旬才會寄送，委託書徵求送達公司股務代理機構驗證日期是股東會開會5天前，試問為何董事急於4月18、20日就要取得股東名冊？至於紀念品遭質疑少給，長榮鋼也說本次股東會紀念品發放公平性經得起主管機關的檢驗與社會公評，強調是依比例發放第一批預支紀念品給徵求人。
長榮集團兄弟攻防今年不斷上演，長榮國際今年2月25日改選，創辦人張榮發大房三子兄弟「互槓」，長子張國華為首的大哥派，對上二子張國明與三子張國政的弟弟派，而二房獨子張國煒的母親李玉美將關鍵的股權投給弟弟派後，弟弟派拿下過半數的3董1監，正式讓長榮國際變天，也牽動市值上兆元的長榮集團。
之後大哥張國華頻頻接受媒體專訪，向弟弟們喊話「好好談」，不希望「外人」介入，甚至喊出弟弟們可以向他買下股權，他願意退出集團。而張國煒日前更是拿下立榮董座，侃侃而談他對家族紛爭的想法。而如今不僅長榮鋼成戰場，長榮航似乎也成為前哨戰。
長榮航明（2023）年才會改選董監事，但今年仍要補選一席董事，但4月1日董事提名最後截止日，弟弟派並未出候選人。不過，長榮航股東會通知書上卻赫見弟弟派張國政徵求委託書，外界認為這顯示張國政並未忘情長榮航事業，畢竟他之前就曾替長榮航談下許多航權打下基礎，最高曾當到集團首席副總裁，這次出馬徵求委託書，可能是想試試水溫、練練兵，看看自己能掌握多少股權。