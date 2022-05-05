母親節出遊不塞車　國道尖峰時段一次看

今（2022）年5月8日為母親節，部分民眾有家庭聚餐、出遊習慣，高速公路局參考近年母親節周休六日國道交通量統計資料及特性，預估本周六日交通量約為104-105百萬車公里，約較一般例假日增加5%交通量。
為因應母親節交通需求，高公局規劃5月8日15至20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道常態性高乘載管制，並於5月7日至8日針對11處重點路段實施精進式匝道儀控，並視國道主線交通狀況採取嚴格管制、現有開放路肩照常實施及增加開放路段，以及國道全線暫停施工及例行養護作業等交通疏導措施。
本次母親節之週休六日國道交通量大，週六南向南港系統-坪林及週日北向頭城-坪林將有長時間壅塞，建議民眾多利用公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段。
高公局預估較好走的時段建議包含，西部國道南向尖峰日(5/7)，建議早上6時前或中午12時後出發；西部國道北向尖峰日(5/8)，建議南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發。
國5南向尖峰日(5/7)，建議早上5時前或下午5時後出發；國5北向尖峰日(4/3~4/5)，則建議9點前出發。高公局建議民眾於母親節週六日多搭乘公共運輸，若使用國道請於出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。高公局預祝大家母親節快樂，行車平安。