520疫情達高峰？李秉穎認：會持續3至5個月

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對於高峰會維持多久，李秉穎評估，按照國外經驗，可能會持續3至5個月，不會單月上升後，單月就下降，現在也還沒達到最高峰，因此醫療機構要妥善因應、未雨綢繆，如最近高風險族群限縮至80歲以上等措施確保醫療量能。
李秉穎更預測，待高峰下降以後，新冠肺炎仍不會完全消弭，一段時間後可能又會有另一波高峰再起，「這病毒就是一陣一陣的來」，以2009年的H1N1為例，高峰後間隔1至2年，就會再爆發疫情，只是每次高峰都會漸漸減弱，民眾有免疫力後，感染人數會變少。
李秉穎進一步指出，新冠肺炎也可能不會消失，只是他提醒，雖然每次造成疫情流行人數會越來越少，但仍會造成可觀的重症與死亡人數。
李秉穎呼籲，現在並非不做疫情控制，例如民眾對流感習以為常，但感染流感時還是要在家休息，不是生病者可以到處走，因此就算新冠肺炎居隔時間、疫調等未來會慢慢放鬆，基本的防疫還是要落實。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。