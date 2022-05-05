台灣第一人！呂忠翰登上世界第三高峰

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干城章嘉峰對於國人來說是比較陌生的8千米級高峰，相對於珠穆朗瑪峰、K2等以高度和難度聞名的大山，它確實比較冷僻一點。之前台灣傳奇登山家李小石曾經造訪過，女登山家曾格爾則在去年秋季成功攀登。
去年成功攀上世界第10高峰——安娜普納峰，呂忠翰成為台灣第一位無氧攀完這座海拔8091公尺、以氣候多變聞名的高峰的登山家。不過在續攀道拉吉里峰時，因為身體不適而提前撤退。之後他在返台後休息了1、2個月，接著就開始長達8個月的訓練。
今年春季呂忠翰選擇先攀登干城章嘉峰，作為自己今年攀登季的首個挑戰。干城章嘉位於喜瑪拉雅山脈中段尼泊爾和印度錫金邦的邊界處，是世界8千米高峰中比較靠南的一座。溫暖的季風讓這裡的氣候比較多變一些，不過它地勢起伏相較之下沒有那麼大，不用運用到太多技術攀登的部分，因此呂忠翰和團隊在考量之後，決定先行攀登這一座高峰。
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台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成七座登頂，創下台灣登山史紀錄。2021年安娜普納成功攻頂後，於2022年即將再度啟程，親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計劃計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成剩下七座八千頂 峰攀登計劃計畫 。基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！