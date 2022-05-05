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台灣第一人！呂忠翰登上世界第三高峰

▲呂忠翰攻頂干城章嘉峰。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲呂忠翰攻頂干城章嘉峰。（圖／橘子關懷基金會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-05 20:02:092022-05-05 20:07:20

台灣第一人！台灣登山家「阿果」呂忠翰在今天挑戰世界第3高峰干城章嘉峰(Kangchenjunga)攻頂成功，是首位無氧攀登第三高峰的台灣人，同時也是唯一一位以無氧方式攀登攻頂七座高峰的台灣登山家。

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▲台灣登山家呂忠翰即將前往攀登世界第3高峰干城章嘉峰(Kangchenjunga)，期待完攀後返台時能和大家分享更多故事。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲台灣登山家呂忠翰即將前往攀登世界第3高峰干城章嘉峰(Kangchenjunga)，期待完攀後返台時能和大家分享更多故事。（圖／橘子關懷基金會提供）
呂忠翰從今年4月中出發，由於當地通訊設備較為簡易，不過他依舊維持很好的體力，加上天氣狀況還不錯，呂忠翰昨日已經攻佔第四營地，並且今天直接攻頂成功，甚至比預計更早了一週時間到達。

干城章嘉峰對於國人來說是比較陌生的8千米級高峰，相對於珠穆朗瑪峰、K2等以高度和難度聞名的大山，它確實比較冷僻一點。之前台灣傳奇登山家李小石曾經造訪過，女登山家曾格爾則在去年秋季成功攀登。

去年成功攀上世界第10高峰——安娜普納峰，呂忠翰成為台灣第一位無氧攀完這座海拔8091公尺、以氣候多變聞名的高峰的登山家。不過在續攀道拉吉里峰時，因為身體不適而提前撤退。之後他在返台後休息了1、2個月，接著就開始長達8個月的訓練。

▲呂忠翰曾登上安納普納峰。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲呂忠翰曾登上安納普納峰。（圖／橘子關懷基金會提供）
今年春季呂忠翰選擇先攀登干城章嘉峰，作為自己今年攀登季的首個挑戰。干城章嘉位於喜瑪拉雅山脈中段尼泊爾和印度錫金邦的邊界處，是世界8千米高峰中比較靠南的一座。溫暖的季風讓這裡的氣候比較多變一些，不過它地勢起伏相較之下沒有那麼大，不用運用到太多技術攀登的部分，因此呂忠翰和團隊在考量之後，決定先行攀登這一座高峰。

▲台灣登山家「阿果」呂忠翰目前已展開攀登世界第10高峰—安納普爾納峰(Annapurna)計畫，「今年特別感謝能獲得橘子關懷基金會的支持，讓台灣海外探險繼續延續下去，而能與劉柏園大哥相遇是緣份…」。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲台灣登山家「阿果」呂忠翰：「今年特別感謝能獲得橘子關懷基金會的支持，讓台灣海外探險繼續延續下去，而能與劉柏園大哥相遇是緣份…」。（圖／橘子關懷基金會提供）
前進十四峰｜大夢計劃
 

台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
 

冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成七座登頂，創下台灣登山史紀錄。2021年安娜普納成功攻頂後，於2022年即將再度啟程，親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
 

橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計劃計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成剩下七座八千頂 峰攀登計劃計畫 。基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！
 


了解即時的呂忠翰(阿果)攀登進度，歡迎至「前進十四峰」官方粉絲團
 

>臉書：https://lihi1.com/UvX9A
 

>IG：https://lihi1.com/x6JCc

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