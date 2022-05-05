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不滿教召確診還「丟包」！何志偉與邱國正拍桌互嗆

▲立委何志偉不滿教召員確診還被「丟包」，何志偉為此與國防部長邱國正拍桌互嗆。（圖／翻攝自國會直播頻道）
▲立委何志偉不滿教召員確診還被「丟包」，何志偉為此與國防部長邱國正拍桌互嗆。（圖／翻攝自國會直播頻道）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-05 12:22:56

新冠肺炎本土疫情炸鍋，已連續6日確診破萬人，國軍確診人數也破千人，民進黨立委何志偉今（5）日在立院質詢時表示，接獲召員陳情，指出該員確診後，國防部就將他丟包在醫院，「確診就丟包」，質疑國防部處置SOP。不過，國防部長邱國正說明軍方處置情況卻激怒何志偉，引發何、邱兩人拍桌互嗆。

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立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢。

何志偉表示，他接獲陳情，有教召員進營區時全員快篩陰性，卻在營區內確診，教召員確診處理原則為何？邱國正答覆說，確診後部隊會通知當地衛生局、聯絡軍醫，先做完快篩，再做PCR。

何志偉進一步問，若沒有做到該如何究責？有教召員確診後，被送到醫院去PCR，國防部的人就走了，因叫不到防疫車，只好騎共享機車到隔離飯店去。

邱國正答覆說，很多狀況沒有很清楚的話，不知道怎麼答覆，「我沒有要推」要了解狀況再回答；陸軍司令部參謀長章元勳補充，現在進入營區，一、三、七天都快篩，中間不舒服也快篩。

但是這樣回應卻引發何志偉不滿，直言「你們浪費時間，還在講這種東西，乾脆不要上來好了...推推推，你這是標準推」。邱國正緩頰，他要了解狀況、並說明；何志偉發怒並開始拍桌，「這狀況部長還不知道，你們在幹什麼」，看到何志偉拍桌，邱國正也發怒拍桌回應，「你拍什麼桌子」，何回應，為什麼不能拍桌？

此舉引發何不滿，欲向前理論，會議主席、民進黨立委羅致政出面打圓場，「這是媒體、或是當事人說法，國防部與當事人未對質」，請何志偉先回座。

但何志偉拉高分貝回應說，這不是媒體說法，他昨天與當事人確認過，現在還不了解嗎？邱國正回說，他沒有否定，「我沒說你說謊，但我也沒有說假話」。何志偉怒斥，還拍桌子；邱反嗆，「你拍我也拍啊！」

眼見場面混亂，羅致政宣布先休息5分鐘冷靜。休息結束後，何志偉繼續站上質詢台，並問，「部長你對於剛剛拍桌行為有什麼想法？」邱國正回應說，要和主席、同仁道歉，做出不好示範，「但我不會和你道歉」。章元勳則表示，處理教召確診案時，或有不夠周延，但沒有違法，會把事情查清楚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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