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歇腳亭連8天狂喝「買1送1」　麻古茶坊買金萱再送1杯

▲歇腳亭慶祝菜單升級改版，全門市一連八天推出買一送一；麻古茶坊明（6）起也有買金萱送金萱優惠。（圖／業者提供）
▲歇腳亭慶祝菜單升級改版，全門市一連八天推出買一送一；麻古茶坊明（6）起也有買金萱送金萱優惠。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-05 11:34:52

手搖飲品牌歇腳亭今（5）日宣布菜單改版升級，招牌的爆爆水果茶升級成2.0版，由原先500c.c變成700c.c，並新增奶蓋芝士系列，同時配合母親節到來，將自明（6）日起一連八天推出指定飲品買一送一。麻古茶坊也於明（6）日起開跑3天母親節優惠，限時買金萱三Q送高山金萱茶。

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曾以「QQㄋㄟㄋㄟ」引發排隊熱潮的歇腳亭，日前將菜單升級改版，除新增奶蓋芝士系列，原本65元的爆爆水果茶500c.c，變大杯升級為2.0版700c.c，多了200 c.c只多5元，以CP值來說更划算。為了慶祝全新菜單上市，歇腳亭宣布全台台門市自明（6）日起至5月13日，一連八天推出指定飲品買一送一，每天的指定飲品項目都不同，即日起自備外帶杯消費再折5元。

▲歇腳亭菜單升級改版，新增奶蓋芝士系列，並將爆爆水果茶升級變大杯。（圖／業者提供）
▲歇腳亭菜單升級改版，新增奶蓋芝士系列，並將爆爆水果茶升級變大杯。（圖／業者提供）
麻古茶坊也將自明（6）日起至8日開跑3天母親節優惠，限時祭出買金萱三Q送高山金萱茶活動，並另外加碼送母親感謝卡，向媽媽說聲謝謝。以高山金萱茶湯為基底的「金萱三Ｑ」，結合波霸、小珍珠、椰果三重口感，單杯售價45元，在3天活動期間買就多送一杯「高山金萱」，優惠只到每天晚上8點前，僅限到店點餐購買，每人限購2組。

▲麻古茶坊明（6）日起限時三天，買金萱三Q就送一杯高山金萱茶。（圖／業者提供）
▲麻古茶坊明（6）日起限時三天，買金萱三Q就送一杯高山金萱茶。（圖／業者提供）
■歇腳亭全門市每日買一送一
5月6日 QQ手搗芋頭奶
5月7日 凍頂烏龍
5月8日 蓋士紅茶
5月9日 鳳梨果粒茶
5月10日 手熬冬瓜茶+珍珠/粉條
5月11日 100分奶茶
5月12日 手熬冬瓜青茶
5月13日 蓋士翠綠

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