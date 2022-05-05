接見日本自民黨訪團　蔡英文籲支持台灣加入CPTPP

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文表示，這幾年來，台灣和日本在各領域交流都更加密切，雙方人民情誼也更加深厚，尤其對抗疫情，日本捐贈台灣超過420萬劑友情疫苗，台灣也捐贈日本防疫物資跟器材，國際之間相互扶持、創造善的循環，充分展現台日互助的友誼。
蔡英文強調，感謝日本政府、國會、政要多次公開支持台灣國際參與，以及對台海和平穩定的重視。去年9月台灣已經正式申請加入CPTPP，今年初我們完成《專利法》、《著作權法》、《商標法》修法，就是要向國際展現台灣有決心符合CPTPP的高標準貿易規範。
蔡英文說，未來台灣會持續完善法規跟市場措施，全力爭取加入CPTPP，也要請各位議員繼續支持台灣的國際參與。無論是CPTPP、UNFCCC，或是這個月即將舉行的WHA，台灣都有能力，也善盡國際成員的責任，跟世界各國交換分享經驗。
蔡英文強調，此時此刻，面對全球威權主義擴張，台灣處在民主防線最前線，會持續跟民主盟友合作，捍衛民主自由價值。今年3月她跟日本前首相安倍晉三視訊對談，安倍也再次提到「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」的概念，不只在日本國內引起很多討論，在台灣也有很多關注。
蔡英文說，無論是台灣或是日本安全都不是單一國家的課題，必須要從整個第一島鏈地緣政治的視野來考量，也正因為如此，台日關係才會如此緊密也重要。
蔡英文表示，未來台灣會跟日本繼續一起努力，為印太地區的繁榮做出貢獻。最後再次歡迎大家，各位都是台灣最誠摯的朋友，也是台日關係重要推手，有大家支持，相信台日友情將越來越緊密。