昆凌自爆虎媽個性超碎念　被周董愛子一句話暖到了

昆凌和周杰倫結婚7年，婚姻生活甜蜜，年紀僅28歲就將迎接第三胎，她近日接受《ELLE》中文版雜誌專訪，坦言對生育、養育也會焦慮，不過她有良好的溝通力和說服力，一絲一毫都不馬虎，「我在設立規矩時會踩得很硬，小孩都會想要一直看電視或是iPad，我規定他們只能週末看。後來他們在鬧的時候，我只要問他們：『今天是禮拜幾？』他們就懂了（笑）。有時候踩得硬一點，以後就會少一點麻煩。」





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▲昆凌上傳一家四口照，關係非常親暱。（圖 / 昆凌IG）

雖然是嚴格教育的虎媽，昆凌跟2個小孩感情很緊密，在成長重要時刻從不缺席，成為他們最堅強的後盾，6歲女兒Hathaway曾經對她說過「她不想要長大，想要可以陪我久一點」，4歲兒子Romeo完周杰倫的歌《聽媽媽的話》，貼心的跟昆凌說「媽媽，我不會讓你受傷的」，超暖心舉動讓她很感動。











昆凌透露維持幸福婚姻的祕訣，就是「Happy Wife,Happy Life」，她是典型的獅子座，情緒來得快去得快，可能會突然很生氣，但一下又收了，笑說自己在家裡很愛念，「事情小到連餵狗我都可以念，譬如我覺得狗只能吃狗飼料跟我煮給牠的飼料，牠也只能在特定的區域吃，不可以有想跟主人要食物的衝動。」





她舉例說，家裡之前有一隻小型犬，某次吃羊排時，寵物在一旁很想吃，他們寬容給牠吃羊排的骨頭，結果送了急診，自此之後，她在家裡就是糾察隊，誰都不可以餵狗吃人類的食物，只要狗聞到食物湊過來，她就會大喊制止，不讓慘事重蹈覆轍。





▲昆凌身兼多職，在家庭與工作努力找尋平衡。（圖／《ELLE》雜誌提供）

▲昆凌身兼多職，在家庭與工作努力找尋平衡。（圖／《ELLE》雜誌提供）

不過，私下的昆凌能動能靜，會玩籃球、踢足球，參演賽車電影《叱吒風雲》時，都會盡量自己上陣，讓旁人刮目相看，「我記得我有一個單圈跑得很快，大哥就說你想不想組女子賽車隊。我當下覺得很酷，腎上腺素噴發，回到家跟老公分享，他就說：『欸你還有三個小孩。』」昆凌說完自己大笑。





▲昆凌因為藥師一句話，發現已經懷孕了。（圖／《ELLE》雜誌提供）

私下的昆凌也非常細心，她曾經為周杰倫準備了一個晚宴Party，在最後的遊戲關卡採取「反制魔術師」的方式，讓他只會抽到那支籤、獲得她準備的禮物，周杰倫抽到還說：「嘿我就是No.1」，其實昆凌早就把裡面每一支籤都換成No.1。到現在，夫妻倆還是會一起看電影，再小酌聊聊天，在孩子們都入睡後，盡情享受兩人世界。



