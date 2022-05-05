日本自民黨青年局訪團傳確診 外交部：遵照應變計畫照料
日本自民黨青年局5月3至7日訪問台灣，期間晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮，今（5）日驚傳訪團多名成員確診新冠肺炎。外交部表示，將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。
外交部表示，自民黨青年局局長小倉將信眾議員所率的訪問團於3日抵達台灣。外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。
外交部指出，今日上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後外交部立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。
外交部表示，接待訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀。外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。
※【NOWnews 今日新聞
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