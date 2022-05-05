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「頭號柯黑」王世堅也誇讚做對了　柯文哲：他只是講實話

▲「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，日前也針對北市防疫相關政策誇讚柯文哲。對此柯文哲則直言「他只是說實話而已」。（資料照／台北市政府提供）
▲「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，日前也針對北市防疫相關政策誇讚柯文哲。對此柯文哲則直言「他只是說實話而已」。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-05 11:46:51

新冠肺炎疫情近日在台灣持續升溫，台北市長柯文哲在疫情期間，也利用自身過去在擔任台大醫生時的專業知識，積極針對北市的防疫相關策略進行調整。而針對北市防疫的部分，就連「頭號柯黑」民進黨台北市議員都誇讚柯文哲「做對了」。對此柯文哲今（5）日回應，表示他（王世堅）只是說實話。

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王世堅3日下午在台北市議會警政衛生部門質詢時，罕見稱讚柯文哲有三點「做對了」。包含快篩陽性才PCR、輕中症狀患者先給藥取代住院、徵調大型旅館及飯店當成集中檢疫所，將醫院留給重症或其他患者。

對此柯文哲今日上午進入議會進行專案報告，並接受議員質詢。國民黨台北市議員陳重文在質詢時，也準備了「鐵口直斷」與「有求必應」兩個布條送給柯文哲，並直言「王世堅稱讚你，今天又沒登記發言質詢罵你，看來是『半夜吃西瓜，反症』（不尋常）。」

柯文哲則表示，他的相關說法不是鐵口直斷，而都是預期的到的事物。「因為我們每天開防疫會議，都會預告兩三天會遇到什麼事情，然後我們現在要做什麼準備。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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