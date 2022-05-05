「頭號柯黑」王世堅也誇讚做對了 柯文哲：他只是講實話
新冠肺炎疫情近日在台灣持續升溫，台北市長柯文哲在疫情期間，也利用自身過去在擔任台大醫生時的專業知識，積極針對北市的防疫相關策略進行調整。而針對北市防疫的部分，就連「頭號柯黑」民進黨台北市議員都誇讚柯文哲「做對了」。對此柯文哲今（5）日回應，表示他（王世堅）只是說實話。
王世堅3日下午在台北市議會警政衛生部門質詢時，罕見稱讚柯文哲有三點「做對了」。包含快篩陽性才PCR、輕中症狀患者先給藥取代住院、徵調大型旅館及飯店當成集中檢疫所，將醫院留給重症或其他患者。
對此柯文哲今日上午進入議會進行專案報告，並接受議員質詢。國民黨台北市議員陳重文在質詢時，也準備了「鐵口直斷」與「有求必應」兩個布條送給柯文哲，並直言「王世堅稱讚你，今天又沒登記發言質詢罵你，看來是『半夜吃西瓜，反症』（不尋常）。」
柯文哲則表示，他的相關說法不是鐵口直斷，而都是預期的到的事物。「因為我們每天開防疫會議，都會預告兩三天會遇到什麼事情，然後我們現在要做什麼準備。」
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