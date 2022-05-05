入府晉見蔡英文　日本自民黨：當台灣參與國際組織的推手

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鈴木憲和說，在訪團下榻的飯店，一進去就看到總統歡迎的信函以及珍珠奶茶等台灣美食，對於這種貼心、溫馨的安排，要再度表示感謝。特別是在俄烏戰爭、國際情勢非常緊張的時刻，一行能夠到台灣訪問，與台灣各界進行意見交換與溝通，這件事情本身就具有很大意義，也要再度強調，日本不允許某些國家用武力片面改變現狀，相信兩國在這個領域可以加緊合作。
鈴木憲和表示，台日兩國是非常緊密的鄰國關係，台海和平穩定也攸關日本安全穩定，大家必須要有這樣認知，而日本年輕政治家也願意攜手合作促進，讓這些想法廣為更多人知道。
談到CPTPP議題，鈴木憲和說，這是高標準經貿合作架構，也是以亞太地區為中心，大家共同認可通過的經濟合作架構，本身就具備相當高戰略上意涵。知道台灣積極整理國內法規工作，把困難課題一一解決，對於這樣努力要表示敬意；日本自民黨青年局對台灣參與CPTPP向來都表示支持，也期盼再加一把勁，把剩下的相關法規修正，並且整合克服。
鈴木憲和說，在國際疫情嚴峻的時刻，還有其他相當多領域課題必須要來克服，比如氣候變遷問題，這不是一國力量可以解決，必須要用整體的視野，聯合世界所有國家共同面對解決。
此外，鈴木憲和也說，台灣向來積極尋求加入WHO、國際民航組織等，自民黨表示支持，未來也會扮演更加重要推手，促進台灣有機會參與國際組織。
鈴木憲和表示，台灣日前也解決對日本東北五縣食品管制措施，個人要再次感謝，當然未來仍留有許多問題還沒有解決，也期盼在總統指導下早日獲得解決。
另外，鈴木憲和也提及，昨天訪團一行也到與日本關係深厚的前總統李登輝墓前祭拜。李登輝長期培養許多台日相關人才，對台日關係有很多貢獻，自民黨也期盼把這樣台日的深厚友誼傳承給下一個世代，最後希望疫情早日結束，台日兩國能夠恢復正常往來。