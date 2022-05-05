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申請入學二階審查資料開放上傳　學習歷程、PDF擇一使用

▲大學甄選入學委員會今（5）日開放申請入學「第二階段審查資料上傳系統」。（圖／NOWnews資料庫）
▲大學甄選入學委員會今（5）日開放申請入學「第二階段審查資料上傳系統」。（圖／NOWnews資料庫）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-05 12:23:25

大學甄選入學委員會今（5）日開放申請入學「第二階段審查資料上傳系統」，通過第一階段篩選的考生，除大學校系另有規定外，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式，上傳至大學甄選入學委員會。

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甄選委員會今天表示，先前已開放審查資料上傳測試系統讓考生演練，但僅供測試，不列入正式資料，亦不會傳送予各通過篩選校系，考生務必於正式系統內，依申請校系規定的截止日期前，完成審查資料上傳作業。甄選委員會提供操作說明及教學影音檔，考生可選擇使用學習歷程資料庫或自行上傳可攜式文件格式（PDF）檔。

甄選委員會指出，由於今年修課紀錄、課程學習成果、多元表現可使用高中學習歷程資料庫資料，故考生登入系統時，須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。

考生若為應屆畢業生且高中學習歷程資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統原則上會呈現第一至第五學期的修課紀錄、第一至第六學期的課程學期成果及多元表現，若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，應儘速向學校反映，仍應於申請校系所訂繳交截止日前，完成審查資料上傳及確認作業。

另外，甄選會也提醒，若考生為非應屆畢業生或自境外返台就學，無學習歷程資料庫，繳交方式一律採「自行上傳PDF檔」。

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