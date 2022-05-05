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游錫堃拜會中市府談立院遷址　蔡其昌、江啟臣隔空過招

▲立法院副院長蔡其昌（左）出席院長游錫堃拜會台中市長盧秀燕的行程，溝通過程透著選戰硝煙味。（圖／台中市政府提供，2022.05.05）
▲立法院副院長蔡其昌（左）出席院長游錫堃拜會台中市長盧秀燕的行程，溝通過程透著選戰硝煙味。（圖／台中市政府提供，2022.05.05）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-05 12:47:302022-05-05 13:04:46

立法院長游錫堃針對立法院遷址案，今（5日）赴台中市政府拜會市長盧秀燕。獲民進黨徵召參選下屆市長的副院長蔡其昌也陪同，整個過程透著淡淡選戰硝煙味。蔡其昌力主在成功嶺興建國會山莊，藍委江啟臣問游錫堃：「這次是玩真的還是假的？會不會又無疾而終？」蔡其昌則強調：「對城市有利不分藍綠，我和盧市長在這事的立場都是台中隊。」

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立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、國民黨團總召曾銘宗等人一行，上午到台中市政府拜會盧秀燕，針對「新國會園區選址」交流意見。國民黨台中市兩位區域立委，立委楊瓊瓔親自出席、江啟臣線上與會，綠營其他5人則未參與。

▲游錫堃為立法院遷建改建案拜會台中市長盧秀燕，藍營立委楊瓊櫻全程陪同。（圖／記者顏幸如攝，2022.05.05）
▲游錫堃為立法院遷址案拜會台中市長盧秀燕，藍營立委楊瓊櫻全程陪同。（圖／記者顏幸如攝，2022.05.05）
盧秀燕表示，台中有天時地利人和的優勢，包括氣候良好、陸海空交通南北交會、人民友善素質高，她主張基於區域平衡與首都減壓，希望國會遷都花落台中。

市府建議的6處地點，包括立法院民主議政園區、烏日兵工整備中心、成功嶺、干城商業區、台中都會公園、清泉岡營區等。其中成功嶺、都會公園、清泉岡都超過80公頃。

江啟臣問游錫堃是否真有遷建決心，「是玩真的假的？會不會又無疾而終？」他說這事從自己還沒當立委就開始討論，2015年他和盧秀燕共同提案遷都中台灣，上屆蘇嘉全院長任內煞有其事，「會不會走完一遍又冷凍起來？」

▲立法院長游錫堃到台中市政府拜會盧秀燕，針對新國會園區選址交流意見。（圖／台中市政府提供，2022.05.05）
▲立法院長游錫堃到台中市政府拜會盧秀燕，針對新國會園區選址交流意見。（圖／台中市政府提供，2022.05.05）
蔡其昌隨後接招，指多年來立法院一有陳抗就須週遭大封路、引起人民反感，他支持將國家行政中心和經濟中心分開，但即使立委們對遷址有共識，但合議制不分藍綠，並非少數人可決定，建議立法院溝通前應該人民先行，先爭取人民認同遷址，才能順利推動。

蔡其昌並以區域立委身份發言，力主立法院遷建成功嶺，他指成功嶺腹地250公頃，未來不僅國會山莊可興建行政院辦公室，讓各部會首長台北、台中銜接辦公，且只要開一條簡易聯外道路和引道，便能直通高鐵和國一、國三，且成功嶺位在中彰投交界，有助中台灣區域發展、推動觀光。

游錫堃舉自己在宜蘭縣長任內興建縣政中心為例，認為交通方便、場地大一點像公園一樣，會比較好規劃。他強調自己沒很大野心，只希望剩下的一年多任期將地點定案，由下一任院長編預算、進行國際競圖。但他強調立院是合議制，「如果我做不到，只能向江立委道歉。」

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