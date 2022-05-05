游錫堃拜會中市府談立院遷址　蔡其昌、江啟臣隔空過招

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盧秀燕表示，台中有天時地利人和的優勢，包括氣候良好、陸海空交通南北交會、人民友善素質高，她主張基於區域平衡與首都減壓，希望國會遷都花落台中。
市府建議的6處地點，包括立法院民主議政園區、烏日兵工整備中心、成功嶺、干城商業區、台中都會公園、清泉岡營區等。其中成功嶺、都會公園、清泉岡都超過80公頃。
江啟臣問游錫堃是否真有遷建決心，「是玩真的假的？會不會又無疾而終？」他說這事從自己還沒當立委就開始討論，2015年他和盧秀燕共同提案遷都中台灣，上屆蘇嘉全院長任內煞有其事，「會不會走完一遍又冷凍起來？」
蔡其昌隨後接招，指多年來立法院一有陳抗就須週遭大封路、引起人民反感，他支持將國家行政中心和經濟中心分開，但即使立委們對遷址有共識，但合議制不分藍綠，並非少數人可決定，建議立法院溝通前應該人民先行，先爭取人民認同遷址，才能順利推動。
蔡其昌並以區域立委身份發言，力主立法院遷建成功嶺，他指成功嶺腹地250公頃，未來不僅國會山莊可興建行政院辦公室，讓各部會首長台北、台中銜接辦公，且只要開一條簡易聯外道路和引道，便能直通高鐵和國一、國三，且成功嶺位在中彰投交界，有助中台灣區域發展、推動觀光。
游錫堃舉自己在宜蘭縣長任內興建縣政中心為例，認為交通方便、場地大一點像公園一樣，會比較好規劃。他強調自己沒很大野心，只希望剩下的一年多任期將地點定案，由下一任院長編預算、進行國際競圖。但他強調立院是合議制，「如果我做不到，只能向江立委道歉。」