COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

幼貓初見陽光想收藏！出喵掌空揮一臉呆萌：怎麼抓不到？

▲國外一隻幼貓看見光束，狂揮小手想要抓住它。（圖／IG帳號fostersxyz）
▲國外一隻幼貓看見光束，狂揮小手想要抓住它。（圖／IG帳號fostersxyz）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 12:46:16

很多人以為貓咪看起來一臉精明，但其實有時很二哈！國外一隻小幼貓日前看見日光從窗戶透進屋內時，竟然對光束空揮貓掌想要抓在手裡，一臉疑惑的表情簡直萌翻啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲美國一名女網友中途了一隻白底虎斑小幼貓「Rue」。（圖／IG帳號fostersxyz）
▲美國一名女網友中途了一隻白底虎斑小幼貓「Rue」。（圖／IG帳號fostersxyz）
原來這隻幼貓是住在美國聖地亞哥一名女子Yige中途的6個月大小貓「Rue」，牠對任何事物都充滿好奇心，總是在房間內四處聞一聞、摸一摸。這天Rue看見窗外一道光束透進房間內的地板上，瞬間勾起牠的好奇心，於是牠走到陽光照耀的地方，先試探性地聞一聞，然後伸出右手對著空氣不停揮動，一隻手手彷彿想要將抓住光束卻頻頻揮空，小腦袋瓜卻想不出為何抓不到，只好露出一臉疑惑又呆萌的表情啦！

▲這天Rue看見房間內有陽光灑進屋內的光束，伸出小手想要抓住。（圖／IG帳號fostersxyz）
▲這天Rue看見房間內有陽光灑進屋內的光束，伸出小手想要抓住。（圖／IG帳號fostersxyz）
▲Rue：有亮亮的東西欸，好像很好玩！（圖／IG帳號fostersxyz）
▲Rue：有亮亮的東西欸，好像很好玩！（圖／IG帳號fostersxyz）
▲Rue：咦？怎麼抓不到？鼻要跑啊，讓偶抓你嘛！（圖／IG帳號fostersxyz）
▲Rue：咦？怎麼抓不到？鼻要跑啊，讓偶抓你嘛！（圖／IG帳號fostersxyz）
▲Rue：抓到了！咦？又不見惹！！（圖／IG帳號fostersxyz）
▲Rue：抓到了！咦？又不見惹！！（圖／IG帳號fostersxyz）
▲Rue：好累喔，等偶睡飽再來抓你！（圖／IG帳號fostersxyz）
▲Rue：好累喔，等偶睡飽再來抓你！（圖／IG帳號fostersxyz）
Yige將影片分享到IG上才短短一個月，就已累積超過266萬人次按讚，許多網友都紛紛留言：「可愛到犯規」、「怎麼這麼呆啦」、「喵：怎麼都抓不到？」、「小貓咪就是這樣逗趣」、「這影片我可以看一整天」現在一起來看看Rue的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


幼貓拍X光！下秒變「黃金薯餅」 　網幫喊：不相信人類了

朕沒答應你！飼主抱小貓想親親　牠出手秒拒絕：先不要

人貓攻防戰！主子「一雙長腿」抵死不給抱：保持社交距離

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀