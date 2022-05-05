幼貓初見陽光想收藏！出喵掌空揮一臉呆萌：怎麼抓不到？

很多人以為貓咪看起來一臉精明，但其實有時很二哈！國外一隻小幼貓日前看見日光從窗戶透進屋內時，竟然對光束空揮貓掌想要抓在手裡，一臉疑惑的表情簡直萌翻啦！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲美國一名女網友中途了一隻白底虎斑小幼貓「Rue」。（圖／IG帳號fostersxyz）原來這隻幼貓是住在美國聖地亞哥一名女子Yige中途的6個月大小貓「Rue」，牠對任何事物都充滿好奇心，總是在房間內四處聞一聞、摸一摸。這天Rue看見窗外一道光束透進房間內的地板上，瞬間勾起牠的好奇心，於是牠走到陽光照耀的地方，先試探性地聞一聞，然後伸出右手對著空氣不停揮動，一隻手手彷彿想要將抓住光束卻頻頻揮空，小腦袋瓜卻想不出為何抓不到，只好露出一臉疑惑又呆萌的表情啦！▲這天Rue看見房間內有陽光灑進屋內的光束，伸出小手想要抓住。（圖／IG帳號fostersxyz）▲Rue：有亮亮的東西欸，好像很好玩！（圖／IG帳號fostersxyz）▲Rue：咦？怎麼抓不到？鼻要跑啊，讓偶抓你嘛！（圖／IG帳號fostersxyz）▲Rue：抓到了！咦？又不見惹！！（圖／IG帳號fostersxyz）▲Rue：好累喔，等偶睡飽再來抓你！（圖／IG帳號fostersxyz）Yige將影片分享到IG上才短短一個月，就已累積超過266萬人次按讚，許多網友都紛紛留言：「可愛到犯規」、「怎麼這麼呆啦」、「喵：怎麼都抓不到？」、「小貓咪就是這樣逗趣」、「這影片我可以看一整天」現在一起來看看Rue的影片吧！（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 Yige /EE•goo/ (赵一歌)（@fostersxyz）分享的貼文幼貓拍X光！下秒變「黃金薯餅」 網幫喊：不相信人類了朕沒答應你！飼主抱小貓想親親 牠出手秒拒絕：先不要人貓攻防戰！主子「一雙長腿」抵死不給抱：保持社交距離