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PLG／鋼鐵人球員快篩陽性！領航猿主場被迫延賽

▲高雄鋼鐵人近期聘請擁有多國執教經驗的塞爾維亞籍教練格魯諾維奇(SlavoljubLale Gorunovic)擔任首席助理教練一職。（圖／鋼鐵人提供）
▲高雄鋼鐵人近期聘請擁有多國執教經驗的塞爾維亞籍教練格魯諾維奇(SlavoljubLale Gorunovic)擔任首席助理教練一職。（圖／鋼鐵人提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-05 12:44:142022-05-05 12:46:09

P. LEAGUE+ 今日（05/05）公佈新北國王及高雄鋼鐵人均有出現球員及隊職員確診COVID-19案例，聯盟在和球隊了解狀況以及與各隊開會之後，決定延期05/07 G87 高雄鋼鐵人 vs 桃園領航猿的比賽，相關復賽資訊將另行公佈。

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高雄鋼鐵人於上星期六、日（04/30、05/01）主場賽事，依聯盟規定提交賽前快篩檢測均為陰性反應，所以比賽正常進行。昨日（05/04）早上練習前例行檢測，有1名球員快篩呈陽性反應，球團立即進行居隔並安排PCR檢測，其他隊職員依然進行團隊練習，結束後有2名隊職員覺得身體有異狀，進行快篩後反應為陽性，也立即居隔處理並安排PCR檢測，而在今日3名球員及隊職員PCR報告均為陽性反應。由於高雄鋼鐵人全隊均和這3位確診者為密切接觸者（密切接觸者目前快篩均為陰性），需進行「3天隔離及 4 天自主防疫」，因此05/07 G87 高雄鋼鐵人 vs 桃園領航猿的比賽將未達聯盟規定最低出賽人數「本土球員至少7人與外籍球員至少1人」標準，聯盟因而公告此場比賽延賽，復賽日期將另行宣布。

新北國王在上星期六（04/30）進行比賽，同樣依聯盟規定提交賽前快篩檢測均為陰性反應，所以比賽正常進行。05/01球隊休息日後有2名球員向球團反應輕微身體不適，雖快篩呈現陰性反應，但球團仍要求2人在住所自行居隔進行自我健康管理，05/02團隊訓練不得到場避免與球團其他成員接觸。後續兩天2人快篩陸續呈現陽性反應後，球團立即於05/03安排PCR檢測，報告結果皆為陽性反應需進行隔離。由於新北國王全隊自04/30賽後均未和2名確診者接觸，根據中央流行疫情指揮中心（CECC）最新防疫規範，新北國王其它球員及隊職員仍可正常出賽，因此相關比賽照常進行。

由於新北國王與高雄鋼鐵人陸續有確診COVID-19案例，PLG更新快篩措施，聯盟裁判與各球團教練團、球員即日起必須提供比賽日當天早上8點之後至比賽開打前3小時的快篩陰性證明，才能進入場館、進行比賽。

PLG也在05/03內部公告新版防疫指引，除依照中央流行疫情指揮中心(CECC)的指引滾動式調整外，也下修例行賽出賽最低人數規定：例行賽剩餘賽事，若球隊被列為密切接觸者與確診者人數過多，導致比賽日可登錄出賽球員未達8人，其中本土球員(含華裔與外籍生球員)至少7人且外籍球員至少1人，全隊「暫停比賽」。季後賽最低登錄出賽人數，將視屆時疫情狀況 再評估是否調整。

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