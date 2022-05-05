接受聖露西亞大使呈遞到任國書　蔡英文盼續深化夥伴關係

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蔡英文強調，過去幾年來台灣和聖露西亞除了攜手面對疫情挑戰，也在農業和教育等領域持續加深合作關係。尤其該國總理皮耶（Philip J. Pierre）上任以來，非常注重協助青年和婦女提升就業技能、實現創業夢想，她很高興在這些方面，雙方也展開許多重要的合作計畫。
蔡英文也藉此感謝皮耶，在去年聯合國大會發言支持臺灣的國際參與。皮耶任命路易斯駐節台灣，也代表對台灣的重視和支持。路易斯是數學教育博士，在教育界作育英才無數，也曾擔任國會議員和教育部長，從政經歷非常豐富。
蔡英文提到，過去路易斯多次訪臺，是我國的老朋友，相信未來有路易斯一起努力，台灣和聖露西亞一定能持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。
最後，蔡英文祝福路易斯工作順利，也請他向代理總督查爾斯（Errol Charles）及皮耶轉達來自台灣的誠摯問候。
隨後，路易斯致詞時表示，非常榮幸奉派擔任聖露西亞駐台大使。台灣及聖露西亞皆為島國，地形相似，兩國人民均以溫馨、友善及熱情好客聞名。此外，兩國共享包括法治、民主、自由、平等及和平等價值。
路易斯強調，過去20多年來，台灣在露國各發展領域均提供相關協助，尤其以農業、教育、公衛、商業及企業服務等領域最為顯著，不僅充分展現友誼，也持續增進露國人民健康和福祉，對此，露國政府及人民也表達誠摯謝意。
路易斯指出，目前共有超過120名露國學生在台灣就學，他也希望未來，台灣能持續提供露國醫生、年輕學者、學生及其他專業人員學習機會，相信透過這些持續的交流計畫，兩國人民將得以相互學習。
展望未來，路易斯表示，他將竭力促進兩國關係，讓兩國邦誼持續茁壯，並創造更好、更安全的世界，也使下一代能共享民主的果實。