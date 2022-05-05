北市加開「車來速」篩檢站？黃珊珊：考慮在南區開設新點
新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，為了因應爆增的確診人數，台北市政府日前啟動醫療院所「防疫急門診」，以及在士北科技園區設立「車來速」篩檢。而為了因應未來可能再上升的確診數，台北市副市長黃珊珊今（5）日表示，考慮在台北市的南區，也就是文山區再開設「車來速」，讓民眾達到分流且不塞車的效果。
國民黨台北市議員張斯綱在質詢時，詢問於北士科設立的「車來速」篩檢站，是否有擴增站數的打算？對此黃珊珊表示，目前有在考量是否在北市南區，也就是台北市的文山區尋覓新的地點開設，由於現階段「車來速」制的篩檢站只有在台北市的北區士林區有，因此打算在南區開設，希望能讓民眾就近前往。
至於針對現階段快篩試劑缺乏的狀況，台北市長柯文哲也在質詢時透露，目前規劃的「最終手段」，就是將現階段規劃的11處「防疫急門診」全數改為「上呼吸道感染門診」，只要民眾有症狀，就直接到門診進行採檢，以防止沒有快篩試劑卻有多人確診的情況。
柯文哲強調，他預計8日起，全台灣疫情將會進入黑暗期，原因在於確診數會多過於篩檢量能，就會出現「黑數」的情況，屆時確診狀況就會無法判斷。「最後手段就是撤守，直接守在醫療院所。」柯文哲說，由於無法判斷，恐怕連疫調都不用再做。
※【NOWnews 今日新聞
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