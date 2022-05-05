中捷運量不如預期虧損　議員：應改善體質

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陳淑華說，從去年開始受疫情影響最大，台中市公共運輸受到嚴重衝擊運量萎縮，台中捷運綠線運量即便前陣子恢復，運量仍不到原預估每日運量。今年四月疫情開始蔓延開來，捷運綠線運量也下挫到每日1萬8千人，即使前陣子疫情穩定時，運量也大多平均在每日2萬5千人但不到3萬人次。
陳淑華指出，捷運公司的營運計畫是在去年疫情前編列，今年（111年）預估每日運量高達5萬4500人次，111年預計虧損7億3千萬元。中捷今年的預算及營運計劃並未覈實編列，無法真實反應營運現況，在這種情況下，中捷更應該加強營運、改善體質，應提出提高經營績效的因應對策。
陳淑華表示，去年捷運綠線通車後就碰到疫情的影響，在疫苗全面普及後，一年觀察下來，捷運綠線搭乘人數也就落在平均每日2萬5千人次不到3萬人次之間，嘗鮮的搭乘民眾也已漸漸失去新鮮感，只是少次性的搭乘；而因疫情不敢搭乘的民眾也因中重症率很低、大都無症或輕症，加上與病毒共存普遍為民眾接受，民眾已經不會排斥使用捷運大眾運輸。
陳淑華認為，每日平均2萬5千人次不到3萬人次的搭乘人數也真實反應後疫情時代捷運綠線的營運狀態，跟捷運公司在預算書上推估的每日5萬4500人次搭乘，有高達2萬5千人到2萬7千人次的落差，大約只有預測的5成水準，財務預測的票箱收入可能只有5成多。
陳淑華說，捷運公司推出的促銷方案對捷運迷是有效的，侷限性很大，對普羅大眾缺乏吸引力。有必要調整增加針對一般大眾的行銷方案，設法養成大眾使用捷運的習慣，才能有效改善財務，不要讓捷運虧損將財務拖到無底洞。
中捷公司董事長林志盈表示，中捷公司去年虧損預算數為6.56億元，雖面臨疫情考驗，公司努力開源節流減少虧損，去年虧損決算數為6.02億元。今年虧損預算數為7.3億元，公司自結今年1至3月虧損約1億392萬元，以此推估全年虧損金額，若未來疫情能漸趨平緩，虧損仍可控制在今年預算額度內。
針對控制虧損措施，林志盈指出，在運量不高的情況下，人事費用將撙節，中捷公司預算編制員額為983人，截至今年5月3日，在職人數為820人：其他支出也盡量節流，如降低維修成本、車站水電節能等。另設法增加收入，如北屯機廠太陽光電設備建置案，預計每年可帶來約750萬元售電回饋。
林志盈說明，捷運綠線受疫情影響，近期運量減少約2成，累積運量仍達到734萬人次，未來將持續落實防疫，提供安心的乘車環境；此外，5月起台中捷運擴大捷粉回饋，每月搭乘滿30次，即享當月搭乘金額10%回饋，搭愈多回饋愈多，最高回饋30%，以培養更多搭乘人口。