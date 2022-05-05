中捷運量不如預期虧損　議員：應改善體質

台中市議會今 (5) 日進行交通地政業務質詢，市議員陳淑華質詢指出，台中捷運公司累積到 109 年虧損 8.9 億，即使 110 年虧損控制在 6 億，中捷至 110 年底累積虧損會高達 15 億，佔目前中捷資本額 25 億的 6 成，未來預計還要增資 10 億，增資總計將達 35 億元。她呼籲，不要讓捷運虧損將財務拖到無底洞。

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陳淑華說，從去年開始受疫情影響最大，台中市公共運輸受到嚴重衝擊運量萎縮，台中捷運綠線運量即便前陣子恢復，運量仍不到原預估每日運量。今年四月疫情開始蔓延開來，捷運綠線運量也下挫到每日 1 萬 8 千人，即使前陣子疫情穩定時，運量也大多平均在每日 2 萬 5 千人但不到 3 萬人次。

陳淑華指出，捷運公司的營運計畫是在去年疫情前編列，今年（ 111 年）預估每日運量高達 5 萬 4500 人次， 111 年預計虧損 7 億 3 千萬元。中捷今年的預算及營運計劃並未覈實編列，無法真實反應營運現況，在這種情況下，中捷更應該加強營運、改善體質，應提出提高經營績效的因應對策。

陳淑華表示，去年捷運綠線通車後就碰到疫情的影響，在疫苗全面普及後，一年觀察下來，捷運綠線搭乘人數也就落在平均每日 2 萬 5 千人次不到 3 萬人次之間，嘗鮮的搭乘民眾也已漸漸失去新鮮感，只是少次性的搭乘；而因疫情不敢搭乘的民眾也因中重症率很低、大都無症或輕症，加上與病毒共存普遍為民眾接受，民眾已經不會排斥使用捷運大眾運輸。

陳淑華認為，每日平均 2 萬 5 千人次不到 3 萬人次的搭乘人數也真實反應後疫情時代捷運綠線的營運狀態，跟捷運公司在預算書上推估的每日 5 萬 4500 人次搭乘，有高達 2 萬 5 千人到 2 萬 7 千人次的落差，大約只有預測的 5 成水準，財務預測的票箱收入可能只有 5 成多。

陳淑華說，捷運公司推出的促銷方案對捷運迷是有效的，侷限性很大，對普羅大眾缺乏吸引力。有必要調整增加針對一般大眾的行銷方案，設法養成大眾使用捷運的習慣，才能有效改善財務，不要讓捷運虧損將財務拖到無底洞。

中捷公司董事長林志盈表示，中捷公司去年虧損預算數為 6.56 億元，雖面臨疫情考驗，公司努力開源節流減少虧損，去年虧損決算數為 6.02 億元。今年虧損預算數為 7.3 億元，公司自結今年 1 至 3 月虧損約 1 億 392 萬元，以此推估全年虧損金額，若未來疫情能漸趨平緩，虧損仍可控制在今年預算額度內。

針對控制虧損措施，林志盈指出，在運量不高的情況下，人事費用將撙節，中捷公司預算編制員額為 983 人，截至今年 5 月 3 日，在職人數為 820 人：其他支出也盡量節流，如降低維修成本、車站水電節能等。另設法增加收入，如北屯機廠太陽光電設備建置案，預計每年可帶來約 750 萬元售電回饋。