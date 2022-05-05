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iPad Air 5 電信資費上架！台灣大搭5G吃到飽0元帶回家

▲iPad Air 5電信商搭在母親節前夕，搭配5G吃到飽方案，可用0元帶回平板。(圖／翻攝官網)
▲iPad Air 5電信商搭在母親節前夕，搭配5G吃到飽方案，可用0元帶回平板。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-05 14:11:112022-05-05 14:35:18

蘋果最新平板iPad Air 5，搭載著與iPad Pro同等級的M1晶片，且配備支援「人物居中」的全新超廣角前置相機，支援5G行動網路，一亮相就備受矚目。國內三大電信商在母親節前夕也陸續開賣。台灣大哥大搭配5G吃到飽方案，綁約48個月、每月1399元，iPad Air 5可用0元帶回家，《NOWnews今日新聞》特別幫大家整理各家資費優惠方案，不妨趁著母親節幫媽媽換一台平板電腦吧。

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▲iPad Air 5。（圖/記者周淑萍攝）
▲Pad Air 5搭載著與iPad Pro同等級的M1晶片，且配備支援「人物居中」的全新超廣角前置相機，支援5G行動網路，一亮相就備受矚目。（圖/記者周淑萍攝）
中華電信搭配精采5G月繳1,399元(租期36個月)，iPad Air 5 Wi-Fi＋5G 64GB專案價8,990元，加上中華電信VIP客戶續約最高折5,000元，3,990元即能入手。如果用和中華相同的方案，台灣大哥大搭配1399元5G吃到飽綁約36個月，iPad Air 5 Wi-Fi＋5G 64GB平板費用為6900元，非VIP客戶續約來看，相對是便宜。

台灣大哥大同時也有0元方案，申辦5G專案月付1,399元，原價17,990元的iPad Air(第5代)64G WiFi版本就能0元帶回家，需綁約48個月，再享5G上網吃到飽以及MyVideo、MyMusic、GeForce NOW雲端遊戲服務3個月免費娛樂體驗，總價值超過2,000元。

▲ iPad Air 5 。(圖／廠商提供)
▲ iPad Air 5 有5款顏色可選擇。(圖／廠商提供)
另外，搭配Open Possble聯名卡，每月再享5G電信費最高現金回饋5.5%，Open Possible聯名卡的卡友於5月31日前申辦1,399元以上專案，再送momo幣2,000元。momo會員申辦台灣大5G專案，還能額外獲得「mo幣加」好康，每月在momo購物網消費滿額即可獲得回饋，合約期間最高可獲得28,800元momo幣，能在momo購物網添購熱門商品、折抵電信帳單，還能在MyVideo租購最新的院線大片。
 

遠傳電信同步推出超值優惠方案，購買iPad Air 5，搭配遠傳心5G超夯方案，月付1399元，可享上網+網內通話雙飽，iPad Air 64GB（WiFi版）只要0元起就能免費帶回家。5月寵媽寵上天，上述寵媽方案只要5月底前申辦月付999(含)以上平板方案，就能獲贈人氣家電5選1，氣炸鍋、微電腦電子鍋、負離子吹風機等精選家電可擇一免費帶回家，還有機會抽中價值16,600元的Dyson直捲髮造型器，搭配最新iPad Air或是熱銷的iPad、iPad mini、iPad Pro都能同享優惠。


舊換新最高現折16,500元，網路門市申辦加碼最高送3000元遠傳幣，心生活會員購機再回饋遠傳幣，另外，遠傳也推出舊換新專案，憑iPad舊機最高可現折16,500元；透過網路門市線上新申辦、攜碼心5G超夯方案，5月底前加碼再送最高3000元遠傳幣，可等值抵用電信帳單，或在心生活App、friDay購物兌換或購買各式商品。凡申辦iPad Air，遠傳心生活會員還可獨享購機價最高1%遠傳幣回饋！1遠傳幣大於等於1元現金，可折抵遠傳帳單或至遠傳friDay購物消費直接折抵，兌換最夯的3C配件、購物金等優惠。

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