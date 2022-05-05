又不設新「車來速」了！柯文哲：把原地點效益發揮到最大
新冠肺炎疫情持續升溫，台北市的確診案例也逐步攀升，快篩陽性的案例也持續增加。為了因應快篩陽性的民眾，台北市政府除了在11間醫療院所設立「防疫急門診」外，也在北士科設立「車來速」篩檢站。不過原本副市長黃珊珊在議會表示「可能會在南區設立新的『車來速』」，不過柯文哲下午視察北士科車來速後，態度則轉趨保守，表示先把原地點的效益發揮到最大，若有需求的話未來再說。
柯文哲今（5）日下午前往北士科「車來速」篩檢站視察，並於會後接受媒體訪問。柯文哲表示，現階段車來速只有兩線作業，明天起會改成三線，第三線專門服務騎乘機車、腳踏車或步行的民眾，也讓動線的流動能夠更順暢。柯文哲也呼籲民眾，前來「車來速」之前記得要先在網路上預約，且先準備好儲值300元以上的悠遊卡，避免到場後因為要初診以及付款找錢等而卡住。
至於是否要於台北市南區增設新的車來速快篩站？對此柯文哲則回應，要再增設新的採檢站，還需要兩三天的時間，現階段北士科的採檢站，明天就可以馬上增加50%的容量，「若真的有需要就延長採檢站的工作時間，從早上8點到晚上12點。」柯文哲強調，先把同一個地點的效益發揮到最大，現階段先暫時這樣處理。
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