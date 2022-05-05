台股終場漲130點、收16696點 電子旺、金融一片綠油油
美國聯準會（Fed）昨（4）日如預期升息2碼並釋出6月縮表計畫，美股四大指數急拉收紅，台北股市今（5）日也開高，早盤一度漲210多點，來到16783點，不過上揚力道沒有維持，終場漲130點，收在16696點，漲幅將近0.8%，成交金額新台幣2508億元。
美國聯準會一如預期升息2碼並釋出縮表計畫，且聯準會主席鮑爾「鷹中帶鴿」的言論，淡化激進的一次升3碼之可能性，因此美股四大指數皆揚，漲幅2到3%不等。而台北股市今日也開高，終場漲130點，收在16696點，漲幅將近0.8%，成交金額新台幣2508億元。
權值股台積電終場漲8元，收在542元。同樣是晶圓代工的聯電漲1.6%，來到49.1元。力積電漲3.3%、世界先進漲1.8%。其他重要龍頭電子股，如聯發科、南亞科、華碩、友達、群創、緯創、國巨、旺宏、英業達與日月光漲1到2%。
而今日盤面焦點為IC設計，晶焱飆漲停，創意幾近漲停，智原漲逾8%，鈺創、力智、類比科漲超過7%。矽晶圓概念股紅通通，台勝科飆漲停，環球晶、合晶、嘉晶、中美晶漲幅2到4%。至於金融股則是一片綠油油，包括中信金、台新金、兆豐金跌幅2%，臺企銀、永豐金、第一金、華南金跌逾1%。