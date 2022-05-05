有確診或密切接觸者課程 台師大：採遠距教學至學期末
因應本土確診人數漸增，國立台灣師範大學一周內總計高達165例教職員工確診，台師大近日宣布，5月4日起，若課程有學生確診或密切接觸者，授課教師可與學生討論後，採遠距教學到學期末，期末考則可採線上或實體方式辦理。
5月30日至6月3日為台師大期末考周。據台師大公告，期末考可採線上或實體方式辦理；實驗及實作課程則以實體為原則，並需規畫安全距離上課方式，師生於實驗室時需確實戴口罩；如有校外實習課程，依「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」辦理；其他課程如有特殊需要，須向教務處提出申請核定上課方式。
台師大指出，碩博士生學位考試可用視訊方式進行，但仍須依照校內學位授予暨研究生學位考試辦法規定，經系、所務或學位學程事務會議通過，並應全程錄影存檔，而110學年度第2學期論文定稿繳交暨領取畢業證書截止期限為8月31日。
※【NOWnews 今日新聞
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