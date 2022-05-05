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中市石岡旅客中心封閉　旅客無處餵母奶窘境

▲議員陳清龍質詢指出，石岡旅客中心因全棟封閉整修，要求觀旅局要設臨時遊客中心，因應假日旅客所需。(圖／柳榮俊攝2022.5.5)
▲議員陳清龍質詢指出，石岡旅客中心因全棟封閉整修，要求觀旅局要設臨時遊客中心，因應假日旅客所需。(圖／柳榮俊攝2022.5.5)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-05 14:19:58

台中市東豐綠廊自行車道已成全國知名景點，逢假日就吸引很多民眾來騎自行車，議員陳清龍今(5)日在市議會質詢指出，石岡旅客中心現因全棟封閉整修，卻未設有臨時服務中心，竟發生有媽媽無熱水可泡牛奶也無處餵母奶，只好在先生協助遮蔽下偷偷躲角落餵奶，他要求觀旅局要設臨時遊客中心，因應假日旅客所需。

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副市長陳子敬表示，觀旅局應於假日設置臨時機動服務站，以服務遊客。


議員陳清龍指出，黃姓民眾上月16日帶著老婆跟小baby，騎鐵馬經過東豐鐵馬道時，因小孩到了該餵奶時間，直覺想到石岡旅客服務中心哺乳室，不料抵達時發現旅客中心正在整修、大門深鎖，撥打電話，希望裡面有人可以開門，結果電話無人接聽，二夫妻根本求助無門。最後太太在旅客服務中心另一邊側門，就在騎樓下站著餵母奶，自己在旁邊跟小偷行竊一樣把風，不要讓別的遊客看到。


黃姓民眾指出，看了施工告示，旅客中心整修要到年底, 但這段時間遊客的權益就要犧牲掉嗎？星期六、日來騎鐵馬人非常多，相信我們夫妻發生的窘境，一定也會發生在其他人身上。


陳清龍表示，台中市政府號稱全國最優的「東豐綠廊自行車道」，竟然發生母親因無處泡牛奶，最後要站在騎樓下，由丈夫把風偷偷餵食母乳，這應該已經創下全國自行車道紀錄，觀光旅遊局不用心、要先抓來重打100大板。不應該完全沒有配套，就封閉動工。政府單位做事不要只求60分，要多用心、多一些一些同理心，這樣民眾就會感受到用心。


觀旅局表示，石岡旅客服務中心為提供市民更好的服務環境及功能，於今年41日起進行硬體設施改善工程，預計明年331日完工，為顧及施工安全，全館暫時封閉，相關服務已尋求替代措施。例如廁所部分，相距石岡旅服中心前後約12公里處皆有其他公廁，自行車約3分鐘可達，已於周遭明顯處所公告相關訊息；另有關哺乳室部分，將引導民眾至鄰近的石岡區公所或石岡區衛生所使用，步行約2~3分鐘可到達，將盡速公告相關訊息，提醒民眾就近使用。

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