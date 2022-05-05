林口阿姨蔡淑君成立「家用快篩救急站」　廣發千支快篩劑

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蔡淑君說，收到這些快篩試劑後，服務處即成立「家用快篩救急站」，並於昨（4日）晚10時許，在臉書開直播宣布；此外，發放的對象沒有限定居住戶籍，只要是「3+4」的居隔民眾，可能因為太慢拿到快篩劑而無法出門者，或陪同12歲以下小孩居隔的長輩（政府沒配給）。
蔡淑君表示，親友可憑政府的簡訊、隔離通知書等相關資料，就近向里長登記，里長再來服務處索取，一人限定2支；無論是住在新北、台北或更遠的地方，只要符合資格都可索取，第一階段籌募1千支，也特別聲明此次是愛的力量傳播，不需要民眾留下個資，只需要里長確認有此人並代領即可。
網友也紛紛在直播中留言，「快篩劑一天78組真的不夠，排隊排到懷疑人生！」「不知道上哪去找里長？」有人也詢問「學校沒有發隔離通知書」、「小孩有接觸確診者，學校也通知隔離但沒有到通知書，可以領？」由此可見，疫情帶來的居隔困擾相當之多。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。