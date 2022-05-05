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林口阿姨蔡淑君成立「家用快篩救急站」　廣發千支快篩劑

▲「林口阿姨」蔡淑君指出，無論是住在新北、台北或更遠的地方，只要符合資格都可索取。（圖／新北市議員蔡淑君提供）
▲「林口阿姨」蔡淑君指出，無論是住在新北、台北或更遠的地方，只要符合資格都可索取。（圖／新北市議員蔡淑君提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-05 14:22:11

新北市林口區因中央宅配的系統出包，導致轄內28間配合藥局全沒有拿到配額，排隊民眾等嘸抱怨聲四起；為此，地方仕紳一口氣出資購入近千支快篩試劑，透過市議員蔡淑君成立「家用快篩救急站」，廣發給「3+4」居隔民眾以及小孩陪同者，解決缺快篩無法出門的煩惱。

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▲新北市議員蔡淑君指出，第一階段籌募1千支快篩劑，也特別聲明此次是愛的力量傳播，不需要民眾留下個資。（圖／新北市議員蔡淑君提供）
▲新北市議員蔡淑君指出，第一階段籌募1千支快篩劑，也特別聲明此次是愛的力量傳播，不需要民眾留下個資。（圖／新北市議員蔡淑君提供）
「林口阿姨」蔡淑君今（5）日指出，家用快篩實名制上路的首日，林口區的藥局配額被獨漏導致民怨四起，宛如次等公民；長欣國際公司董事長薛理玉、昶捷物流公司董事長劉世楠及新北市警察之友會林口辦事處主任盧珍真等人，特透過管道訂到快篩試劑送到服務處，指定要她幫忙「需要被幫忙的人！」

蔡淑君說，收到這些快篩試劑後，服務處即成立「家用快篩救急站」，並於昨（4日）晚10時許，在臉書開直播宣布；此外，發放的對象沒有限定居住戶籍，只要是「3+4」的居隔民眾，可能因為太慢拿到快篩劑而無法出門者，或陪同12歲以下小孩居隔的長輩（政府沒配給）。

蔡淑君表示，親友可憑政府的簡訊、隔離通知書等相關資料，就近向里長登記，里長再來服務處索取，一人限定2支；無論是住在新北、台北或更遠的地方，只要符合資格都可索取，第一階段籌募1千支，也特別聲明此次是愛的力量傳播，不需要民眾留下個資，只需要里長確認有此人並代領即可。

網友也紛紛在直播中留言，「快篩劑一天78組真的不夠，排隊排到懷疑人生！」「不知道上哪去找里長？」有人也詢問「學校沒有發隔離通知書」、「小孩有接觸確診者，學校也通知隔離但沒有到通知書，可以領？」由此可見，疫情帶來的居隔困擾相當之多。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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